Entre los futbolistas con dorsal en la plantilla 2020-21 figura Diego Rolan, por el que no llegó ninguna propuesta que colmara las expectativas del club. Firmó por el Dépor en 2017 para Primera y no llegó a debutar ni en la máxima categoría ni en Segunda. Ahora, sorprendentemente, tiene ficha para Segunda B. "Desde hace unos días sabíamos que había la posibilidad de que continuara porque las ofertas que estaban llegando no eran suficientes. En cuanto al salario, desde el primer momento hemos estado renegociando con él, como se ha hecho con los demás. Todo lo que viniera a mayores iba a ser importante y creo que mejor jugador que Rolan, imposible. Se va a incorporar, es un jugador más y valoraremos si se queda hasta enero, si se queda hasta final de temporada o lo que sea, pero en este momento es jugador totalmente nuestro y se tiene que incorporar", argumentó Richard Barral sobre el uruguayo, que aún no se sumó al trabajo en Abegondo. "Ningún jugador de los que han quedado de otros años va a cobrar el salario que tenía. Todo se ha renegociado. Lógicamente, en Segunda B pagamos salarios de Segunda B", explicó Barral, quien aseguró que "no se ha hecho ninguna locura" desde el punto de vista económico. "Está todo planificado en función de un presupuesto. No estamos hipotecando nada", garantizó. El máximo responsable de la parcela deportiva del club evitó detallar cuánto dinero destinará el Dépor esta temporada a pagar a sus futbolistas y explicó que todos los que han decidido seguir o incorporarse lo hacen convencidos, implicados y por una cuestión de "credibilidad del máximo accionista [Abanca], del presidente, de la secretaría y del Deportivo, que es un club creíble". En este sentido, valoró especialmente la continuidad de Uche Agbo, que tenía ofertas "de Primera de España, de Segunda de España, de Primera de Francia, Turquía, Bélgica? Podía haberse ido donde quisiera ganando muchísimo más dinero", relató Richard, lo mismo que otros futbolistas como Claudio Beauvue, que rechazó "una oferta de Asia seis o siete veces superior" económicamente a la que le presentó el Deportivo.