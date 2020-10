El portugués Rui Costa abandona antes la sesión con molestias en un muslo

Rui Costa no pudo completar el entrenamiento de ayer en Abegondo por culpa de unas molestias en un muslo que le obligaron a tener que abandonar el césped antes de tiempo. Según el Deportivo, el atacante está "pendiente de evolución en las próximas horas", por lo que de momento es duda para el debut liguero del próximo domingo ante el Salamanca en Riazor. Los demás jugadores están, en principio, a disposición de Fernando Vázquez.

No es la primera vez que Rui Costa tiene problemas físicos en lo que va de pretemporada. De hecho, solo disputó los 45 minutos iniciales del primer amistoso de preparación, el que enfrentó al equipo blanquiazul y al Racing Vilalbés en el estadio de A Magdalena (0-3) el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, no volvió a ser convocado para ninguno de los otros cuatro amistosos por unas molestias musculares que, en teoría, ya estaban superadas. Esta semana comenzó a ejercitarse con el grupo pero ayer tuvo que frenar por precaución. Todavía no está a tope y lo más probable es que no entre en la lista para recibir al Salamanca.