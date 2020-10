Carlos Abad: "El objetivo es el ascenso, todo el mundo lo sabe"

Carlos Abad reconoció que el Deportivo parte como uno de los favoritos al ascenso y que estarán obligado a ganar casi todos los partidos por el nuevo formato de la competición.

"La presión se la pone cada uno. Aquí todo el que viene sabe a qué ha venido, está claro que el objetivo es subir a Segunda, pero el fútbol no es más que un juego y mi forma de verlo es que en el campo somos once contra once y gana el que mejor lo hace", dijo.

A nivel personal, señaló que ese encuentra "muy bien" y explicó que afronta la temporada con mentalidad positiva. "Me siento seguro, creo que he tenido buenas actuaciones, me he sentido muy bien en el campo y con los compañeros", dijo.