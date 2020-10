Bicho: "Jugar ante el Deportivo para mí es especial; a ver si puedo estar"

Primer partido de rivalidad gallega para el Deportivo en esta nueva temporada en Segunda División B, con la visita el próximo domingo a Santiago para toparse al Compostela. Será el primero de los otros cinco adversarios gallegos con los que se medirán los blanquiazules a lo largo de la primera fase de este nuevo curso. Y enfrente, un canterano deportivista: Bicho. Fue baja ante Unionistas a causa de una fascitis plantar y es duda para el domingo

El Deportivo se reencontrará con el Compostela 23 años después, tras aquella última campaña de los santiagueses en la máxima categoría del fútbol español, en la época de esplendor del club santiagués a lo largo de su historia. Aquel curso 1997-98 Fernando Vázquez empezó al frente del equipo y la temporada la finalizó Gaby Leis, que perdió la promoción contra el Villarreal. Atrás quedaban cuatro año codeándose con la elite del fútbol español. Ahora, compostelanistas y deportivistas se volverán a topar en la categoría de bronce, a la que los coruñeses descendieron desde Segunda, y a la que los santiagueses llegaron desde Tercera. Enfrente, siempre futbolistas con pasado blanquiazul. En esta oportunidad, Javier Fernández Abruñedo, Bicho, (Sada, 1996) un futbolista forjado en la cantera deportivista.

El atacante coruñés se perdió la primera jornada de la nueva temporada a causa de una fascitis plantar y su presencia ante el Deportivo no es segura. "Deseo jugar este partido porque es especial para mí", reconoció ayer. Quiere medirse al equipo de su ciudad y en el que se crió y también a Fernando Vázquez, entrenador deportivista, que fue el que lo hizo debutar con el primer equipo en Segunda División, en la temporada 2013-14. "El Deportivo es el equipo a batir y es el clásico partido que siempre quieres jugar; además, también estará Fernando Vázquez, que para mí es una persona muy especial y a la que siempre estaré agradecido", comentó ayer Bicho en Santiago.

El canterano deportivista - "estuve desde los doce años en el club", recuerda- valora la plantilla del cuadro coruñés. "Tienen muy buenas individualidades. Igual no hacen un buen partido pero tienen jugadores de Primera y Segunda y van a marcar las diferencias, como hicieron el pasado domingo contra el Salamanca". De la nada sale un gol, "de un centro que no parece que pase nada marcaron un gol. Cualquier oportunidad que tengan la van a meter para dentro", añadió.

Salió del club cedido al Barcelona B y regresó al Fabril, pero entonces se produjo la lesión en "un hombro" que lo tuvo "cinco meses apartado de los campos de fútbol. No tengo ninguna espina clavada con el club, fueron circunstancias", recuerda el atacante sadense. En caso de poder jugar se toparía con varios excompañeros y con su gran amigo Gandoy. "Es de los mejores amigos que tengo, me voy con él muchas veces de vacaciones. Es un futbolista con mucha calidad y tendrá oportunidades porque se las merece", elogia al amigo y al que fuera su compañero. Pero hay más futbolistas en el primer equipo coruñés con los que coincidió: "Valín, Mujaid, Adri Castro". Y también con otras muchas personas que pertenecen "al equipo médico u ocupan otro puesto en el club", desde los empleados de Abegondo a los que trabajan en otras dependencias de la entidad. "Espero estar porque es un partido especial, pero si no puedo... lo primero es el equipo".