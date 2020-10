Vázquez da un paso al frente

Mucho tiene que mejorar el Deportivo después de su flojo debut liguero frente al Salamanca. No fue un estreno brillante, pero por lo menos el conjunto coruñés sumó sus tres primeros puntos en el largo camino de regreso a Segunda. Mañana, en el campo del Compostela, Fernando Vázquez quiere que se aprecie una evolución en su equipo, sobre todo en cuanto a los niveles de agresividad para apretar al rival desde muy arriba. "Nuestra idea es ser más agresivos y un poco más altos [en la presión], lo que hicimos en el segundo tiempo contra el Salamanca", propone el técnico, consciente de que cumplir con éxito con esa aspiración "tiene que ver también con la seguridad y la confianza a nivel general, y también con el estado de chispa y agresividad que un equipo tiene que mostrar cuando está en plena forma".

No es el caso, de momento, del Deportivo, lejos todavía de su mejor versión en gran parte por el estado de forma de muchos de sus jugadores. En ese sentido, Vázquez hace autocrítica, mantiene la calma y descarta hacer grandes cambios en el once, porque la temporada no ha hecho más que empezar. "Es muy pronto para tomar decisiones sobre qué futbolistas van a ser fundamentales en el equipo. Tengo que ser un poco respetuoso con los futbolistas. La responsabilidad de que estén como están es mía y no puedo responsabilizarlos. Hay que esperar unos partidos para ver el potencial de cada jugador", recomienda.

Amplio margen de mejora

Vázquez afronta la visita de mañana al estadio Vero Boquete de San Lázaro con el único objetivo de ganar, pero advierte de que en el camino del Dépor también habrá derrotas. "Tenemos un recorrido largo para mejorar al equipo pero mis palabras no son garantía de nada. Espero que así sea y que veamos un Deportivo más fluido y más suelto. Los resultados tampoco los garantizo, evidentemente. Sé que tengo la obligación de ganar siempre pero no vamos a ganar siempre. La gente tiene que estar preparada porque en el camino y en la trayectoria exitosa que pudiera tener el Deportivo este año va a haber derrotas, esperemos que no sea en octavos de final o cuartos, porque iríamos para casa", explicó tras la sesión de ayer en Abegondo.

El técnico del Dépor siente el máximo respeto hacia el Compostela y su entrenador, Yago Iglesias, cuyo trabajo le parece que tiene "muchísimo mérito". "Tenemos que ir a ganar el partido, tal y como son las circunstancias y por nuestro potencial. Solo contemplo la posibilidad de ganar ante un rival superorganizado. Va a ser un partido difícil, complicado, en un campo del que tengo la sensación, y ya la tenía cuando estaba en el Compos, que los rivales lo extrañan bastante", analizó el entrenador blanquiazul.

En cualquier caso, Fernando Vázquez considera que el Vero Boquete de San Lázaro "es un campo de Primera", así que no habrá excusas por el terreno de juego. Diferente escenario será el siguiente fin de semana, ya que el Dépor tendrá que competir frente a Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía, un campo de superficie sintética. De ahí que planee para la próxima semana hacer algún entrenamiento sobre hierba artificial para habituarse a esas condiciones, sobre todo después de la experiencia "nada agradable ni positiva" que vivió el equipo en Carballo en el test de pretemporada contra el Bergantiños (0-0).

Frente a Unionistas espera contar con Héctor Hernández, que se perdió por lesión el debut contra el Salamanca y tampoco estará disponible mañana contra el Compos. El plan es que el lateral trabaje con normalidad con el grupo la próxima semana para poder competir el domingo que viene. En cambio, Vázquez desconoce cuándo podrá tener de nuevo a sus órdenes a Diego Rolan, en Uruguay para tramitar la documentación que le permita jugar en Segunda B. "Desconozco exactamente cómo está su situación", dijo sobre el delantero.