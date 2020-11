Derik, lesionado en el tendón de Aquiles izquierdo

| Derik Osede, en el centro de la imagen, solo pudo aguantar once minutos sobre el césped artificial del Reina Sofía, ya que tuvo que pedir el cambio por una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El club anunció que "los servicios médicos evaluarán en las próximas horas el estado físico del central deportivista", aunque los presagios de Fernando Vázquez no son nada optimistas. "Mala pinta. No parece una cosa fácil de arreglar", lamentó el técnico. Además de Derik, también están lesionados otros tres defensas: los laterales Salva y Bóveda, más el central Granero, que viajó a Salamanca pero no participó.