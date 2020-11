"Somos autocríticos, pero no todo estará siendo tan malo cuando llevamos diez puntos de doce", razona Galán

Además de opinar sobre el buen estado en el que regresa Rolan, también Borja Galán analizó este arranque de temporada del Deportivo en Segunda B, más satisfactorio por los resultados que por el juego desplegado. "Nosotros intentamos abstraernos un poco de todo el ruido que se genera en el ambiente. Somos los primeros que somos autocríticos con nuestro juego, pero no todo estará siendo tan malo cuando llevamos diez puntos de doce. Cuando empecemos a jugar, no sé qué podremos conseguir", bromeó el extremo madrileño. Insiste Galán en que el vestuario es "autocrítico" pero todos esos comentarios se hacen de puertas para adentro.

El exfabrilista destacó como revulsivo para los tramos finales de los partidos y trabaja para que le llegue una oportunidad desde el inicio pero respeta y comprende a Fernando Vázquez. "Entiendo al míster porque está poniendo un equipo que le está dando resultados. Tenemos que estar preparados y dedicarnos a entrenar bien y a estar en plenitud física para ponérselo difícil" al entrenador a la hora de elegir. "Hasta ahora quizá me faltaba coger ese tono físico, esas buenas sensaciones. Creo que ahora estoy mucho mejor que hace un mes. Entrenando y jugando me encuentro mucho mejor. El primero que quiere jugar soy yo, como todos, pero es el entrenador el que decide y todos estamos preparados", recalcó Galán, un futbolista que ya brilló en Segunda B con el Fabril en la temporada 2017-18. Sobre su papel de revulsivo, prefiere no encasillarse en ese rol. "Soy consciente de que cuando los rivales están más cansados y yo entro de refresco ahí tienes un poco de ventaja, pero no me haría ningún bien a mí mismo si me catalogara como un jugador revulsivo o que solo puede jugar las segundas partes. Soy ambicioso y creo que puedo hacer ese mismo trabajo desde el principio y mantenerlo a lo largo de todo el partido", añadió.