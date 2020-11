Fernando Vázquez: "No puedo estar contento con el resultado, pero es lo que hay"

Fernando Vázquez reconoció su decepción por el resultado contra el Guijuelo, pero al mismo tiempo recordó las circunstancias especiales que tuvo que afrontar el equipo en su visita al conjunto salmantino. "Comprendo que la gente esperara más, yo también esperaba más", reflexionó el entrenador deportista. "Pensaba que iba a jugar mejor, pero la realidad es la realidad. Tengo que poner cura a una situación que no está yendo bien. Jugar en este campo no es fácil, no lo pongo como excusa, pero es reconocer la realidad", añadió.

Vázquez admitió que el resultado también fue decepcionante, pero en cierto modo dejó caer cierto grado de conformismo por cómo se desarrolló el partido. "No puedo estar contento con el resultado, me gustaría otro, pero esto es lo que hay. Es el partido que hicimos y el nivel que mostramos en este campo. Creo que salimos con la idea de presión alta y de jugar un poco en el campo del equipo rival. Hicimos diez minutos bastante bien, sin demasiados apuros, pero pasaban los minutos y sentía que las cosas no me gustaban", argumento el técnico deportivista.

Las malas sensaciones y los apuros que empezó a pasar el equipo se tradujeron en un cambio de sistema. Vázquez prescindió de Beauvue y del esquema con dos delanteros para reforzar la defensa con la entrada de Álex Bergantiños. "Tomé la decisión de cambiar la estructura del equipo para parar las posibilidades del rival. Conseguimos aplanarlo, pero no fue suficiente en el aspecto ofensivo", justificó.

Fernando Vázquez también admitió que su intención de partida ayer en el campo del Guijuelo era el fútbol "directo". "Era lo que pensábamos hacer, jugar fútbol largo. No queríamos combinar centrales con mediocentros y que el balón fuera rápido a los extremos. Tuvimos problemas y fue cuando tomé la decisión de hacer un cambio estructural", indicó.

El entrenador deportivista también deslizó que al final terminaron conformándose con el empate y prefirieron no arriesgar. "El equipo no tuvo demasiadas posibilidades, es cierto. Lo que digo es que si al final del partido, en el minuto 75 o 80, no te está ofreciendo posibilidades, lo que digo es que no perdamos. Esa es mi forma de pensar siempre en este tipo de situaciones", destacó Vázquez.