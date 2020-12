Adri Castro estrenó ayer su cuenta goleadora al marcar el primer gol del fabril en el partido que disputó en Abegondo contra el Estudiantil, en la jornada de Tercera División. El atacante de Cambre es de los que llevan el gol en las venas, pero llevaba tiempo sin anotar. Regresó al Deportivo después de cumplir una positiva temporada en el Ourense Cf, con el que anotó 11 tantos en 27 partidos y con el que disputó la fase de ascenso a Segunda División B. Ayer fue titular en un filial necesitado que había empezado perdiendo ante el colista de la clasificación y respondió a la confianza haciendo el gol del empate. Después llegaron otros dos, firmados por Barba y Yuste, que permitieron al conjunto que dirige Juan Carlos Valerón reencontrarse con el triunfo en Abegondo.

Lleva pocos minutos de juego Adri Castro, porque trabaja con el primer equipo blanquiazul a pesar de tener ficha con el filial, y está en casi todas las convocatorias de Fernando Vázquez, pero todavía no se estrenó con el conjunto blanquiazul. Acaba de regresar y por delante cuenta con compañeros en los que el club invirtió una cantidad importante de dinero, más allá de tener que asumir la presencia de Diego Rolan. Con el uruguayo como primer delantero, lleva dos goles en los dos partidos que jugó; Fernando Vázquez cuenta con Claudio Beauvue como referencia en el ataque; después está Miku, en parte porque las lesiones le impidieron estar en las mejores condiciones; y además está Rui Costa, también incorporado este verano.

Cuatro futbolistas por delante para dos plazas, cuando no solo juega uno, y con el hándicap teórico que supone ser canterano, que no lo es tanto para Fernando Vázquez. Pero en un equipo que tiene tan poco gol, y tan poca llegada, lo que prima no es solo el acierto en el remate. Sabe Vázquez tiene dispone de un atacante con gol, que tiene la portería en su mente, y con un futuro prometedor, pero la competencia es dura en este Deportivo. Dicen quienes conocen a Adri Castro que dentro del área es letal, aunque… siempre hay un pero. También señalan que el cambrés es un finalizador y no piensa en las acciones que se puedan producir después de un ataque sin concluir. Solo mira a la portería adversaria, no atiende a la suya propia. Quizá esté ahí la razón de la falta de minutos en el primer equipo.

Ayer se estrenó con el Fabril este año y ayudó a su equipo a enderezar otro difícil partido en una temporada complicada, con un triunfo que permite al filial situarse a dos puntos de la tercera posición, que ocupa el Racing Villalbés, pero muy lejos del somozas y del Bergantiños, que son los dominadores de la categoría.

De aquí a que concluya este 2020 Adri Castro dispondrá de un partido más de lIga con el primer equipo coruñés —domingo contra el celta B— y después quedará el correspondiente a la Copa del Rey, competición en la que el cuadro blanquiazul recibirá al CD El Ejido. Será aquí donde tenga la posibilidad de estrenarse con el equipo grande, al igual que su compañero Juan Rodríguez, otro habitual en las sesiones de trabajo con fernando Vázquez, pero que todavía está sin minutos en esta temporada.

El domingo el Deportivo recibirá al Celta B (17.00 horas) y el Fabril visitará al Fisterra. Un día antes el delantero de Cambre conocerá si entrará en la lista de primer equipo o, como sucedió ayer, será convocado por el filial.

El Bergantiños iguala con el Somozas, derrotad en Vilalba

La novena jornada finalizó con el Bergantiños empatado a punto con el Somozas, aunque con los de Carballo con un partido pendiente. Ayer, los jugadores que dirige José Luis lemos se impusieron al Fisterra (2-1) y se aprovecharon de la primera derrota del Somozas en esta temporada, cayó en su visita al Racing Villalbés (2-1) y vio como los carballeses le igualaban a puntos en los alto e la clasificación, pero pendientes de que estos disputen el partido aplazado en su momento ante el Polvorín, correspondiente a la sexta jornada. También ayer, el Silva cedió por la mínima en su visita al filial del Lugo (1-0), en lo que supone la segunda derrota del equipo de Javier Bardanca en la competición. El Paiosaco sigue con su cuenta de triunfos a cero, tras regresar goleado de Arzúa y se queda lejos de los puestos de salvación.