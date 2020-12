Keko Gontán figura entre los 21 jugadores convocados por Fernando Vázquez para el partido de este mediodía (12.00 horas) contra un combinado del fútbol aficionado coruñés en Riazor, escenario de una atípica edición del Trofeo Teresa Herrera, la número 75, que servirá al Deportivo para despedir este aciago 2020. La pandemia retrasó hasta finales de diciembre la celebración del decano de los torneos veraniegos, que regresa a sus orígenes por el carácter benéfico del encuentro. Toda la recaudación —las entradas, la fila 0 y también el valor de los trofeos— se destinará al Proyecto Conviviendo de la Fundación Amigó. El regreso de Keko a la lista tras un mes de baja sirve de aliciente, aunque habrá que comprobar si finalmente disfruta de minutos.

El extremo madrileño fue uno de los futbolistas del Deportivo más destacados en las primeras jornadas del campeonato de Segunda B pero acabó con molestias el partido de la quinta jornada disputado en Guijuelo, sobre césped artificial. La superficie sintética del Municipal Luis Ramos le provocó una lesión en el sóleo derecho por la que lleva un mes de baja. Por fin ya ve la luz al final del túnel y, reaparezca o no hoy en el Teresa Herrera, el plan es que vuelva a estar disponible para el primer partido tras el parón navideño, la eliminatoria de Copa del Rey contra el Alavés que se disputará el 5, 6 o 7 de enero.

El que seguro no jugará hoy es el portero Carlos Abad. Ya no se ejercitó ayer en Abegondo, con permiso del club, y no entró en la lista para el Teresa Herrera. Por lo tanto, el colombiano Lucho García repetirá bajo palos tras su gran actuación en el partido de Copa contra el Ejido. También está citado Diego Rolan pese a que ayer no trabajó por culpa de una faringitis. Miku, que hace tres días recayó de su lesión en el aductor en la eliminatoria del torneo del KO, es la única baja para el partido de este mediodía. El venezolano realizó ayer entrenamiento específico, al igual que Keko, Valín, Bóveda, Beauvue y Nacho. Los fabrilistas Juan Rodríguez y Pablo Brea completan la lista de 21 jugadores citados por Vázquez.

Enfrente, un combinado de futbolistas de los clubes aficionados coruñeses. Para todos ellos será una auténtica fiesta poder competir en Riazor y, sobre todo, enfrentarse al Deportivo. En definitiva, un Teresa Herrera en familia para cerrar este triste 2020 ofreciendo el mejor espectáculo posible al público que acuda al estadio blanquiazul.

Por la tarde, el femenino

Riazor volverá a abrir sus puertas por la tarde para la disputa del Teresa Herrera femenino, que en su octava edición enfrentará al Deportivo Abanca B y al Victoria. El primer equipo jugó ayer en el campo del Madrid CFF y volverá a competir el martes, en Abegondo, contra el Barcelona. De hecho, esta mañana comienza la preparación de ese encuentro con una sesión en la ciudad deportiva. Por ese motivo será el filial blanquiazul el que participe en el torneo.

Una semana de descanso, hasta el lunes 28

Tras el partido del Teresa Herrera la plantilla del Deportivo disfrutará de una semana de descanso. Regresará a los entrenamientos el lunes 28, a las 10.30 horas, en Abegondo, para empezar a preparar un comienzo de 2021 especialmente exigente. La primera cita que afrontará el equipo de Fernando Vázquez será la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, contra el Alavés, el día 5, 6 o 7 de enero en Riazor. El día 10 el Dépor retomará la Segunda División B en el campo del Zamora, donde cerrará la primera vuelta de esta liguilla inicial. El equipo rojiblanco ha sumado hasta ahora doce puntos, tres menos que el conjunto coruñés. Si avanza en el torneo del KO, la escuadra de Vázquez tendría que afrontar la ronda de dieciseisavos de final el 16 de enero y, en caso de pasar, jugaría también el mismo mes los octavos, el día 27. En el campeonato liguero, después de visitar el Ruta de la Plata de Zamora, el Deportivo volverá a jugar fuera de casa, en el estadio Helmántico de Salamanca, y cerrará el mes con dos citas consecutivas en Riazor, contra Compostela y Unionistas.