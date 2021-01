El partido en Zamora estaba marcado en el calendario desde hace semanas para el Deportivo, concretamente desde que cayó derrotado ante el Celta B en Riazor en el último partido de liga antes del paréntesis navideño. Con aquel doloroso tropiezo se esfumó el liderato y se multiplicaron las dudas alrededor del equipo. Esta tarde (17.30 horas) debía espantarlas en el Ruta de la Plata, pero las circunstancias han convertido el partido en una trampa inesperada.

Nadie se podría haber imaginado que el Deportivo se iba a presentar en Zamora con nueve bajas entre lesionados, sancionados y contagiados por COVID, y en medio de un temporal de nieve y frío como no se recuerda. Tampoco que la Federación aplazara buena parte de los partidos del subgrupo que involucran a los equipos de Castilla y León y no el de Zamora, golpeada también por la borrasca Filomena. La ciudad amaneció nevada y con el césped del Ruta de la Plata helado. No se aguarda que hoy esté mejor.

Al Deportivo, sin embargo, no le queda otra que jugar, aunque el partido se presenta más como un ejercicio de supervivencia de los blanquiazules. Vázquez no podrá contar con Bóveda, Derik, Héctor, Uche, Borja Galán, Lara, Miku, Beauvue ni Rolan, baja ayer de última hora, así que tendrá que armar una alineación de circunstancias con una amplia presencia de jugadores del Fabril en la convocatoria.

Puede que alguno se cuele incluso entre los titulares y los que tienen más papeletas son Adri Castro y Manu Mosquera debido a la cantidad de bajas en ataque.

La responsabilidad será esta tarde para Rui Costa, único delantero del primer equipo en la convocatoria. Sobre él recaerá la producción ofensiva de un equipo especialmente atascado en ese apartado, aunque Fernando Vázquez recuperará a Keko Gontán tras varias semanas.

La vuelva del madrileño es un alivio para el técnico, pero no llega para compensar la gran cantidad de bajas con las que se presenta el Deportivo en Zamora para un partido que pidió no disputar.

El equipo tendrá además que regresar a la realidad que padece en la liga, donde su favoritismo se le atraganta. En Copa ante el Alavés se vio una versión más fluida del Deportivo, que busca esas mismas sensaciones en sus encuentros semanales. Las circunstancias no parece que le favorezcan esta tarde para progresar hacia ese juego más armónico y quizá Vázquez opte por un planteamiento más práctico.

El Zamora buscará sorprender después de convertirse en el primer tramo de la temporada en la revelación del subgrupo. Llegó a ocupar el liderato algunas jornadas, pero ha ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas.