Rui Costa es uno de los muchos futbolistas del Deportivo que hasta ahora no están cumpliendo con las expectativas. El portugués se pasó los dos primeros meses de competición poniéndose en forma y, por lo que mostró el pasado fin de semana en Zamora, todavía está lejos de su óptima versión. Se le sigue esperando y el primer interesado en que aparezca es Rubén de la Barrera, que ayer hizo un aparte con él en el tramo final del entrenamiento que dirigió en Abegondo. Quiere recuperarlo y que por fin Rui Costa muestre las teóricas cualidades que motivaron su fichaje por el Deportivo. Hoy en Salamanca puede ser el penúltimo tren para el luso. Es el único nueve del primer equipo que está en condiciones para competir debido a las bajas de Miku, Rolan y Beauvue, pero en cuanto sus compañeros de ataque se vayan recuperando Rui Costa lo tendrá cada vez más complicado para jugar. Le urge marcar.

Todavía no estrenó su cuenta goleadora en los ocho partidos oficiales en los que participó esta temporada con el Dépor, seis de Liga más los dos de Copa contra El Ejido y Alavés. El único encuentro en el que completó los 90 minutos fue el de la pasada jornada en el estadio Ruta de la Plata de Zamora. En total, ha disputado 278 minutos en el presente curso, en los que todavía no ha sido capaz de ver puerta. Acabó el año con un doblete en el Teresa Herrera frente al combinado del fútbol modesto coruñés, pero esos dos tantos, el primero de penalti, no le ayudaron a recuperar la confianza. Sigue tan lento como ansioso. Esta tarde, en el Helmántico, tendrá una nueva oportunidad desde el inicio para reivindicarse.

En el entrenamiento matinal de ayer De la Barrera también habló por separado con Yago Gandoy, quien hoy será uno de los tres centrocampistas que el técnico coruñés alineará en el estadio Helmántico. Álex partirá desde una posición más centrada por delante de la defensa, con Celso Borges a su derecha, más Yago Gandoy a su izquierda. Es decir, un solo pivote posicional y dos interiores a la espalda de los tres atacantes. Ese es el plan para conectar con Rui Costa, que en Salamanca tratará de acabar con su sequía goleadora.

Solo tres goles entre los cuatro delanteros de la plantilla

El Deportivo inicia la segunda vuelta pendiente aún de encontrar un hombre gol capaz de resolver partidos. Beauvue solo anotó en la jornada inaugural, precisamente frente al Salamanca, y su aportación está siendo muy decepcionante. También la de Miku, al que las lesiones solo le dejaron participar en 145 minutos. Al igual que Rui Costa, el venezolano todavía no marcó. Dos dianas lleva Diego Rolan en 242 minutos, suficientes para ser el pichichi liguero del equipo. El uruguayo no pudo debutar hasta la sexta jornada debido a que tuvo que viajar a su país para arreglar la documentación necesaria para poder competir en Segunda B. Ya se perdió la visita a Zamora por unas molestias musculares y vuelve a ser baja para Salamanca.