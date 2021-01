El Deportivo tendrá que abonar 4,5 millones de euros más a la Agencia Tributaria, como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a LaLiga en el recurso que había planteado contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 25 de julio de 2017. El conflicto surge a raíz del acuerdo singular que la entidad deportivista y Hacienda firmaron en 2014, mediante el cual el club satisfacía su deuda con el fisco gracias al préstamo de 45 millones facilitado por Abanca. Quedaban pendientes 4,49 millones de euros consignados en el apartado de deuda privilegiada durante la Ley Concursal. El abono de dicha cantidad estaba en litigio, por cuanto se consideraba a la LFP como responsable solidario al haber retenido la parte correspondiente al club blanquiazul los ingresos correspondientes a las quinielas. Pendiente de esa resolución, Hacienda daba por zanjada la deuda del Deportivo y se fijaba el 20 de enero de 2023 para proceder a regularizar una situación pendiente de su resolución judicial.

El organismo que preside Javier Tebas mostró su desacuerdo con la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central en 2017 así como la que había realizado la Dependencia Regional de Recaudación, Delegación Especial de Galicia, que en mayo de 2014 había requerido a LaLiga el ingreso de la citada cantidad de 4,5 millones de euros. Según constaba en la resolución de Hacienda, en el procedimiento que abrió para cobrar las deudas pendientes de pago por parte del Deportivo, el club elevó ante notario en escritura pública el 30 de diciembre de 2008 el reconocimiento de que “la Agencia Estatal de Administración Tributaria” tendría derecho para el cobro “de las cuantías percibidas por el club en concepto de participación en la recaudación de las quinielas”. En dicha escritura, se señalaba que la garantía se mantendría “vigente y sin cancelar” mientras no quedasen satisfechas la totalidad de las cantidades adeudadas. por el Deportivo a Hacienda. La declaración de concurso de acreedores del club, resolvió Hacienda, determinó la paralización de las ejecuciones de garantías reales, pero el acuerdo con los acreedores, las reanudó. “Por todo ello se le requiere para que, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la recepción del presente requerimiento, proceda a realizar el ingreso de las cantidades que en concepto de participación en la recaudación de las quinielas correspondían y se devengaron a favor de la mercantil deudora desde el 11 de enero de 2013 fecha del auto de declaración de concurso, acompañando copia de los justificantes de los devengos producidos”, finalizaba la Agencia Tributaria en su escrito a LaLiga. Tras este requerimiento se produjo la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central tres años después.

Tebas, disconforme con estas decisiones, decidió recurrir ante la Audiencia Nacional. Esta reconoce en su sentencia que “el crédito constituido a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria no se encuentra extinguido, como tampoco lo está la prenda constituida sobre el derecho de cobro de las cantidades percibidas por el club en concepto de participación en la recaudación de las quinielas, siendo preciso puntualizar que entre las garantías de pago previstas en el acuerdo singular de 7 de marzo de 2014 no se encuentra la garantía prendaria de que tratamos”, expone la sentencia. “Precisamente en función de lo acordado, la Sala estima que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos y debe atenerse a lo dispuesto en el Convenio Singular, primero, y en la modificación de éste, después. No es que la garantía prendaria haya dejado de ser existente, como la parte pretende, sino que la ejecución de la misma se encuentra diferida pro futuro en virtud de los acuerdos alcanzados entre la Administración Tributaria y el Real Club Deportivo de La Coruña”, concluye el tribunal, que decidió “estimar el recurso contencioso-administrativo” promovido por LaLiga “por no ser conforme a derecho”, finaliza la sentencia, emitida el pasado 10 de noviembre de 2020. Lo que significa que en enero de 2023 el Deportivo tendrá que pagar otros 4,5 millones más a Hacienda.