Rubén de la Barrera confía en que su primer partido en Riazor como técnico del Deportivo coincida con una victoria frente al Compos que sirva para empezar una línea ascendente y duradera. “Espero que el campo esté en buenas condiciones. Queremos protagonizar el partido y ser mejores con el objetivo de ganar”, dijo el coruñés. Quiere que su equipo esté “seguro de lo que tiene que hacer”, porque así poco a poco “se lo irá creyendo” y subirá la confianza y la autoestima. En ese sentido, pretende “enchufar a todo el mundo y no perder a nadie por el camino”. “Esto se va a lograr si somos capaces de preservar lo que realmente somos, un equipo con un ambiente fenomenal. Ojalá se pueda dar ese partido redondo, lograr velocidad de crucero y no parar. A eso vamos”, añadió antes de la sesión de ayer en Abegondo.

El coruñés está centrado en la mejora diaria y no piensa en una posible suspensión de la competición por la evolución de la pandemia. “No pienso en ello. Pienso en ayudar al equipo y ser cada vez más y más. No toca hablar de ello. Tengo los cinco sentidos en el rendimiento, en competir y en ganar”, recalcó. Si se parara el campeonato “nos tendríamos que reajustar de nuevo”, pero “mientras eso no ocurra” quiere “a todo el mundo centradito donde tiene que estar”.

De la Barrera no quiere distraerse pensando en las posibles entradas o salidas en el mercado invernal: “Siento realmente la necesidad de ayudar al equipo a crecer, a ser más competitivo y a tener más recursos, y estoy deseando que se recupere la gente que no puede estar. De eso me ocupo y me preocupo. En otro tipo de cosas no pienso porque no vale la pena”, comentó el coruñés, consciente de que existe la posibilidad de que salga algún futbolista importante. “Esto es fútbol y no se sabe lo que puede ocurrir. Estamos los que tenemos que estar”, afirmó.

El técnico del Deportivo siente un gran respeto hacia el Compostela, su rival de mañana. “Importantísimos son todos los partidos y este es el más importante por tratarse del siguiente. Ponemos el foco en el partido del Compostela. Llevan tiempo jugando juntos con el mismo entrenador [Yago Iglesias]. Es un equipo que da gusto verlo jugar”, añadió De la Barrera en Abegondo antes de conocer la mala noticia de la jornada protagonizada por Uche Agbo, fuera del campo por unas molestias en un aductor.