Borja Galán reconoció que el Compostela fue mucho mejor que el Deportivo ayer en Riazor. “Ellos han sido superiores en todo momento. Las sensaciones son muy malas, como no puede ser de toda manera. Tengo que ver el partido repetido. No sé qué situaciones han dominado para ser superiores, lo fácil es decir que todas. Han movido mejor que nosotros el balón y, cuando nosotros lo tuvimos, no supimos hacer daño. Hay que hacer autocrítica, mirarnos los unos a los otros para sacar esto adelante porque creo que estamos capacitados para ello”, indicó el madrileño.

Pese al mazazo de esta nueva derrota, Galán confía en que el Deportivo logre salir airoso de este momento de dificultad extrema. “Estoy convencido de que podemos conseguir el objetivo y creo firmemente que lo vamos a hacer. No hay que excusarse en que el nuevo entrenador [De la Barrera] lleva poco tiempo. Intentaremos pillar los conceptos. Después del partido nos dio una charla que nos levantó el animo a todos. Entramos alicaídos y desde el primer momento nos ha levantado. Nos ha dicho que, si hay un equipo con capacidad para sacar esto adelante, somos nosotros y a esto nos agarramos”.

“Una derrota y un empate [con el nuevo técnico] es un inicio no deseado, pero estoy convencido de que va a ser capaz de sacar lo mejor de nosotros, y nosotros vamos a darle lo que nos pide para hacer un fútbol mejor”, añadió Galán tras la derrota de ayer en Riazor.