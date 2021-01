Con el fichaje del atacante Raí Nascimento, el primer refuerzo del Deportivo en el mercado invernal, llega a Riazor a un futbolista con una gran proyección pero con una escasa trayectoria competitiva. Con 14 añitos aterrizó en Zaragoza desde Río de Janeiro, pero no pudo jugar en categoría nacional hasta los 18 para evitar problemas por la estricta normativa de la FIFA en cuanto a la transferencia internacional de menores. Tras alcanzar la mayoría de edad se estrenó con el filial maño aunque con el primer equipo apenas tuvo oportunidades. Seis partidos en tres temporadas con el Zaragoza antes de salir cedido año y medio al Ibiza de Segunda B, el último anotando cuatro tantos en 27 encuentros. A sus 22 años, y tras haber participado únicamente en siete partidos del curso actual con el Zaragoza, incluido el de Copa con gol al Alcorcón, Raí llega a A Coruña en busca del protagonismo que no tenía en La Romareda.

Allí jugó su primer partido como titular con el primer equipo maño, contra el Tenerife en 2017, a las órdenes de César Láinez: “Es pequeñito, con un gran tren inferior, y tiene ese fútbol de favela, de calle, de estar todo el día con el balón. En espacios cortos es rápido de movimientos”, explica el exportero y exentrenador del Zaragoza, actualmente sin equipo tras su última etapa al frente del Teruel. El joven Raí llega libre al Deportivo tras desvincularse del Zaragoza y el acuerdo es inicialmente hasta junio, ya que su condición de extracomunitario sería un factor a tener en cuenta en caso de un hipotético ascenso al fútbol profesional, donde las plazas para foráneos son limitadas. De momento, llega para ayudar en Segunda B y ocupará la ficha sub 23 que estaba libre. Puede actuar en cualquier posición del frente del ataque, preferentemente en las bandas o en la mediapunta, y destaca por su desborde, su verticalidad y, a la vez, por su capacidad para asociarse con sus compañeros.

Según César Láinez, se trata de un futbolista que “se defiende mejor cerca del área que lejos”. “No es un centrador. Domina más el área, el regate y el espacio corto. Es diestro pero puede salir por un perfil o por el otro, y luego en el área le pega con lo que sea, con la derecha, con la izquierda o con la puntera, porque tiene ese fútbol de calle. Puede jugar en las dos bandas o de segundo punta con otro delantero para pisar área”, añade el extécnico del Zaragoza, que antes de dirigirlo en el primer equipo también lo tuvo a sus órdenes en el filial. “El mayor hándicap es que, por unas razones u otras, no ha competido. Es un jugador que está por definir en el sentido de la competición”, recalca Láinez.

Rubén de la Barrera será quien tendrá que destapar ese fútbol de favela de Raí para ponerlo al servicio de un equipo con graves problemas ofensivos, no solo para marcar sino para generar oportunidades. Raí es el primer refuerzo del Deportivo en este mercado invernal, pero el club trabaja para que no sea el último. La licencia sub 23 libre queda cubierta con la llegada del brasileño, así que ahora mismo no hay ninguna vacante en la primera plantilla. Por lo tanto, para concretar algún fichaje más tendrá que producirse alguna salida.

Raí destacó la pasada temporada en el Ibiza jugando a pierna cambiada en la banda izquierda para atacar de fuera hacia dentro. La polivalencia del brasileño le permite desarrollar su fútbol en cualquier posición del ataque, ya que además de en las bandas también puede actuar de mediapunta o como segundo delantero. De la Barrera decidirá en qué puesto le parece más útil. Si es en banda, aumentará la competencia y la variedad en una demarcación débil. Borja Galán, que regresó el pasado verano a Riazor tras su préstamo de media temporada al Racing de Santander, y Lara, que llegó para Segunda B cedido desde el filial del Sevilla, son los únicos futbolistas específicos que hay en la actual plantilla para jugar pegados a la línea de cal, además de Keko Gontán, lastrado por las lesiones después de haber sido el mejor jugador del Deportivo en las primeras jornadas del campeonato. El perfil de mediapunta de Raí también interesa, ya que el equipo coruñés echa de menos talento y desborde no solo en la banda sino también a la espalda del delantero.

Está previsto que Raí se incorpore esta mañana al trabajo en Abegondo (11.00 horas) con sus nuevos compañeros del Deportivo a las órdenes de Rubén de la Barrera con el objetivo de estar disponible para debutar el domingo, en Riazor, contra el líder Unionistas.