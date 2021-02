Unionistas salió con un punto de O Vao (0-0) frente a un Coruxo muy superior y mantiene el liderato del subgrupo 1A de Segunda División B, en una jornada en la que los equipos gallegos superaron en el resto de los partidos a los representantes castellanos. El Pontevedra ganó a domicilio al Salamanca (1-3); el Celta B se impuso en su visita al Zamora (0-3) y el Deportivo regresó al camino del triunfo en Riazor contra el Guijuelo (1-0). Además, el Racing de Ferrol, próximo rival del equipo coruñés, no pasó del empate en su visita al campo del Compos (1-1).

El Coruxo continúa una semana más haciendo de O Vao un fortín, aunque el punto de ayer deja un mal sabor de boca ante el líder del grupo. Los jugadores entrenados por Michel Alonso dominaron el encuentro prácticamente durante su totalidad, y solo les faltó el gol ante un conjunto charro excesivamente conservador, y que dejaba todo en manos de una contra para poner el marcador de su lado.

La jugada polémica del partido de ayer en O Vao, llegó a pocos minutos del final, cuando Aarón controló el balón en el área y Mario Gómez lo arrolló. Desde el banquillo vigués se reclamó la pena máxima, el propio Aarón incluido, pero el colegiado del encuentro ordenó seguir el juego. En los minutos finales la presión del Coruxo sobre un Unionistas con diez jugadores sobre el campo fue agobiante, pero no hubo goles.

También ayer el Celta B siguió escalando puestos en la tabla y se reafirma como firme candidato a la lucha por el ascenso tras imponerse a domicilio al Zamora, que no perdía desde el 29 de noviembre y solo había encajado un gol en los últimos seis encuentros que había disputado. Ayer encajó tres ante un Celta B que dominó el encuentro de principio a fin y dispuso de más y mejores ocasiones que su rival. Y es que los zamoranos apenas inquietaron el marco defendido por Sequeira salvo en tres saques de esquina consecutivos en el minuto 20 de partido y una ocasión de Carlos Ramos que se fue directamente fuera en el minuto 57.

El juego era intenso y muy disputado, pero el Celta B acabó golpeando primero cuando en el minuto 32 una buena combinación en campo rival la culminaba Bruninho con un pase entre líneas sobre Lautaro, que no se lo pensaba dos veces y remataba superando a Mapisa. No cambió la dinámica en el inicio de la segunda mitad y el Celta B, que seguía teniendo mas balón y generando mas peligro, no tardaba en confirmarlo convirtiendo el 0-2, que firmó Soni. Iker Losada, de falta directa, logró el 0-3 definitivo.