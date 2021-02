Lucho García se estrenó en liga el pasado domingo contra el Guijuelo y tiene esperanzas de tener continuidad el sábado frente al Racing de Ferrol aunque “esté fuera o dentro” va a “hacer lo mismo”, que es “seguir trabajando” para ayudar desde donde toque. “La victoria este fin de semana es crucial. Es el partido más importante que tenemos este año, es una final. La segunda victoria seguida nos va a ayudar muchísimo”, desea el guardameta.

El colombiano se siente “contento y feliz” por haber tenido una oportunidad en la liga. “Me sentí muy agradecido sobre todo por la oportunidad. Muchos saben lo que vine trabajando durante mucho tiempo para que se me diera. Espero que con trabajo e ilusión se pueda repetir. Intento trabajar día a día. Cuando no jugaba trabajaba como si fuera a jugar todos los domingos”, apuntó esta mañana en Abegondo.

Hace diez días sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz que le apartó de la convocatoria para Coruxo, pero frente al Guijuelo arriesgó y valió la pena. “Jugué con la nariz rota. Es un riesgo que tome yo. Independientemente del plan de sacarme o no de titular, le dije al entrenador que yo quería ir convocado. Estoy muy feliz, salieron todas las cosas bien. Había ese temor de si te dan, pero elegí ser valiente, si ya la tengo rota, que me la rompan otra vez”, argumentó Lucho, apto para competir pese a ese problema en la nariz. “Es una fracturita que no afecta mucho, no hay nada desviado y no me afecta al respirar. Uso máscara al entrenar para prevenir y evitar un golpe, pero estoy bien”, garantizó el joven portero.