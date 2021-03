La Audiencia Provincial ha ordenado investigar por una presunta detención ilegal a los policías que el pasado mes de agosto detuvieron a Álex Bergantiños en un parque de la ciudad después de que se filtrase un audio a sus compañeros en el que recomendaba que acudieran a disputar el partido aplazado contra el Fuenlabrada. La sección segunda ha estimado el recurso presentado por el capitán deportivista contra el archivo de la causa y lo ha citado a declarar tanto a él como a los agentes desplazados desde Madrid que llevaron a cabo una actuación que el auto emitido ayer vuelve a cuestionar.

La Audiencia entiende que el arresto pudo ser constitutivo de un presunto delito de detención ilegal y se niega a “cerrar en falso” la causa iniciada por Álex Bergantiños en lo que fue un capítulo más del conflicto surgido a raíz del aplazamiento del partido que Deportivo y Fuenlabrada debían disputar en la última jornada del pasado campeonato de Segunda División.

El auto desestima el archivo del procedimiento y subraya que lo contrario representaría “poner un punto y final indebido a la indagación jurisdiccional razonablemente reclamada por el apelante en relación con una actuación policial ya tildada repetidamente de irregular y que presenta indicios de reunir marcadores de tipicidad penal”. Por ese motivo, la Audiencia Provincial, acordó “la continuación del procedimiento penal” contra los policías “por delito de detención ilegal”.

El tribunal, al igual que hiciera anteriormente el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña cuando decidió el archivo del procedimiento abierto contra Bergantiños por presunta corrupción entre particulares, cuestionó las circunstancias en las que se produjo la detención del capitán deportivista. “Para afirmar la legalidad de una detención, para descartar la desviación de poder, no basta con averiguar la objetiva existencia de un hecho delictivo y tampoco llega con percibir un juicio indiciario de autoría, en el presente caso, francamente cuestionable, es imprescindible una valoración del peligro de fuga del sospechoso”, argumenta el auto. En ese sentido, la Audiencia Provincial subraya que “en modo alguno existía riesgo de fuga” de Álex Bergantiños cuando fue abordado por los agentes en el parque de Vioño.

El jugador coruñés se encontraba en compañía de su familia y fue requerido por dos funcionarios de la Policía Nacional adscritos al Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas (Cendipa) un día después de que se filtrase un audio de Álex dirigido a la plantilla deportivista. El capitán le trasladaba a sus compañeros la necesidad de acudir a disputar el partido aplazado contra el Fuenlabrada para no perjudicar los intereses del club, inmerso en esos días en el conflicto con LaLiga por lo sucedido en esa última jornada. Álex empleó la palabra “paripé” para definir ese duelo, en el que el Deportivo ya no tenía posibilidades de lograr la permanencia. “No sé qué tipo de partido podría ser… de paripé, de hablar con los del Fuenlabrada y, venga, 1-0 y nos sentamos. No sé cómo puede hacerse eso”, apuntaba el capitán.

Un día después de que trascendiese el audio de Whatsapp, fue detenido y trasladado a las dependencias de la comisaría de Lonzas para ser interrogado. Los agentes le atribuyeron un presunto delito de corrupción entre particulares que posteriormente desestimaría el Juzgado de Instrucción número 3. LaLiga, sin embargo, ha insistido en personarse en el proceso y mantenerlo abierto.

La actuación de los agentes ya fue cuestionada por entonces con el archivo de la causa, al mismo tiempo que afloraron las relaciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, con un excomisario actualmente empleado suyo. El auto de ayer de la Audiencia vuelve a poner en cuestión el arresto y afea el comportamiento de los policías. “No son punibles en la esfera de la corrupción deportiva la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. No es una opinión, y los funcionarios cualificados del Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas (Cendipa) tienen que saberlo necesariamente”, recoge el auto.

Los organismos judiciales vuelven así a cuestionar una detención que en su día también censuraron diferentes colectivos sindicales de la Policía Nacional por los recursos empleados y la celeridad con la que se produjo la actuación en contra del capitán deportivista. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 ya destacara en su día el carácter “intempestivo” de la detención cuando decidió archivar la causa por corrupción y criticó el traslado de efectivos desde Madrid sin que se practicara prueba alguna contra Álex Bergantiños.

La Federación solicita al CSD inhabilitar a Tebas por sus vínculos con el Fuenlabrada

La Federación Española de Fútbol ha remitido una solicitud a la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, para la inhabilitación del máximo responsable de LaLiga, Javier Tebas, debido a sus vínculos personales con el Fuenlabrada. La Federación reclama además mediante su escrito que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) instruya un expediente disciplinario por la “presunta comisión por dicho sujeto de diversas infracciones muy graves” tipificadas en la Ley del Deporte. El documento enviado por la Federación relata a través de una veintena de páginas las relaciones de Tebas con el Fuenlabrada que afloraron el pasado verano debido al brote de coronavirus en el conjunto madrileño y el posterior descenso del Deportivo. La carta resalta que el despacho fundado por Tebas asesoró al Fuenlabrada y que el hijo del presidente de LaLiga, Javier Tebas Llanas, figura como secretario no consejero. La Federación entiende que esos vínculos afectan “muy gravemente” a la “integridad de la competición” y de la propia liga de fútbol. La Federación denuncia que existe un “conflicto de interés” por el hecho de prestar servicios a una entidad afiliada a LaLiga, en referencia a los servicios profesionales que presta su hijo en el Fuenlabrada. El máximo organismo del fútbol español también se detiene en lo ocurrido en la última jornada de la Segunda División que desembocó en el descenso del Deportivo y considera que se benefició al club madrileño por iniciativa de Tebas. La Federación también denuncia sus vínculos con el Granada.