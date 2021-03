El entrenador deportivista, Rubén de la Barrera, estará únicamente atento a lo que ocurra mañana en el césped de Riazor entre su equipo y el Zamora. El transistor lo dejará para otros, especialmente para los cerca de 500 aficionados que poblarán las gradas.

“Lo único que me preocupa es lo que pase en nuestro partido. No es jornada de transistores”, subrayó. “Lo que tenemos que hacer es hacer muchas de las cosas que venimos haciendo y nos han dado resultado. Ser un equipo con ritmo, jugando a otra velocidad como en Vigo. No hay más. Los cinco sentidos en nuestro partido. Esa es mi quiniela, un 1 al Deportivo vs Zamora sí o sí. No voy a estar con el pinganillo escuchando lo que sucede en otros campos”, insistió.

De la Barrera insistió en que el Deportivo debe por encima de todo ganar su partido frente al Zamora para apurar sus opciones de clasificación. “Si dejas de hacer lo que te corresponde a ti... No se sabe lo que va a ocurrir con otros, pero lo que no puede pasar es que dejes de hacer lo que tienes que hacer tú y no te beneficies de lo que hagan los otros. Sería imperdonable no estar concentrado en lo que importa por pensar en otras cosas. La gente lo ha pasado regular y está concentrada en la opción de sumar otros tres puntos. No podemos desaprovechar la posibilidad y eso pasa por ganar nuestro partido”, reflexionó el técnico.

El entrenador deportivista admitió que alrededor del equipo existe “ilusión” debido a los resultados logrados en las últimas jornadas, pero advirtió de que no está claro el desenlace de la primera vuelta y cualquier cosa podría ocurrir. “Ahora mismo es verdad que hay una ilusión que se percibe, se siente, por el efecto que puede producir el partido del domingo”, reconoció. “Creo que si se gana y se dan las condiciones para pensar en algo más... pero eso no será sinónimo de nada, porque luego hay que jugar y competir los otros encuentros. Y en caso de que no suceda, hay que afrontarlo como es. Porque podemos ganar el domingo y que los resultados no se den. Y ahí el resultado no se detiene”, añadió.