Miku Fedor acabó al margen del grupo el entrenamiento de ayer en Abegondo y no participó en los partidillos finales en espacio reducido. Mientras sus compañeros se retaban sucesivamente divididos en tres equipos diferentes, el venezolano realizó trabajo preventivo bajo la supervisión del readaptador físico, Fran Molano. Los problemas musculares apartaron al delantero de las convocatorias durante varias jornadas y, ahora que llega la recta final de la temporada, evitar lesiones es más que nunca prioritario tanto en su caso como en el de todos. Con solo cuatro partidos por delante para acabar la campaña, no es el momento de correr riesgos, ni con Miku ni con nadie.

El pichichi del Deportivo tardó varios meses en ponerse a tope y, ahora que está en forma, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del ataque. Le avalan sus cuatro goles, tres al Celta B y uno al Marino de Luanco, dos de ellos de penalti. El pasado fin de semana, en Langreo, estuvo a punto de marcar en la segunda parte tras una gran acción personal, pero su disparo ajustado se marchó fuera por poco. Ahora mismo es el único nueve puro que queda en la primera plantilla del Deportivo tras las salidas de Diego Rolan y Rui Costa en el mercado invernal, así que su concurso en las cuatro jornadas que faltan es fundamental para que el equipo tenga más posibilidades de alcanzar la nueva meta de clasificarse para la Primera RFEF.

A menos de un mes para el final de la temporada, Rubén de la Barrera quiere evitar a toda costa que más jugadores ingresen en la enfermería. Solo hay dos bajas seguras por lesión para el partido del domingo: Derik Osede, que no volverá a competir hasta la próxima campaña; y Borja Galán, todavía sin asomarse al césped por la lesión muscular que le impidió entrar en la lista para la visita del pasado fin de semana al Nuevo Ganzábal. En principio, los otros 20 jugadores de la primera plantilla del Dépor estarán a disposición del técnico coruñés para el encuentro del domingo en Riazor frente al Numancia (19.00 horas), incluido Miku, quien antes de trabajar al margen completó el resto de tareas junto a sus compañeros.

Entre ellos, Keko Gontán y Claudio Beauvue, que se reincorporaron al trabajo grupal y completaron una sesión especialmente exigente e intensa en la que De la Barrera aprovechó para trabajar aspectos tácticos, tanto ofensivos como defensivos. En ataque simuló un “cuadrado” en la línea medular desde el que debían aparecer los centrocampistas para dar continuidad al juego o bien para arrancar y sumarse a las zonas de finalización.

“Estímulos de acoso”

En cuanto al apartado de la contención, el técnico trabajó cómo neutralizar contras en inferioridad numérica de los defensores, a los que aconsejó tapar el “centro”. “¡Priorizo que no me cojan la espalda. No salimos fuera!”, aleccionó a sus jugadores De la Barrera con su característica forma de expresarse. “¡Estrechos los estímulos de acoso!”, exigió a la hora de defender. La intensidad fue altísima de principio a fin. Tanto, que tras los partidillos con los que concluyó la sesión, el preparador físico, Julio Hernando, felicitó a todo el grupo por su entrega en las tareas. Esta mañana la plantilla trabaja a puerta cerrada en Riazor (10.30 horas) para ultimar el plan para el domingo contra el Numancia.

Susto de Beauvue, que se unió al grupo

Miku es uno de los futbolistas del Deportivo que están dosificando las cargas. Otro es Keko Gontán, también lastrado por los problemas musculares durante buena parte de la temporada. El madrileño no salió al césped en la sesión del lunes, pero ayer se reincorporó al grupo en Abegondo y completó todas las tareas con normalidad, al igual que Claudio Beauvue, quien se tuvo que retirar en el primer ensayo de la semana debido a unas molestias en la espalda. El madrileño está siendo el futbolista más determinante del Dépor de medio campo en adelante y sus buenas actuaciones resultaron claves en la racha de cuatro victorias consecutivas, rota el pasado fin de semana en Langreo. Beauvue, en cambio, está teniendo poco protagonismo. El guadalupeño se llevó ayer un gran susto, cuando Mujaid elevó el pie para despejar de chilena y golpeó involuntariamente en el rostro de Beauvue, que pudo seguir trabajando con normalidad.