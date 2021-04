El Deportivo afrontará mañana en Riazor ante el Numancia (19.00 horas) otro partido trascendental. El propio formato de la competición reduce el margen de error, y más en el caso de producirse un tropiezo como del domingo pasado en Langreo. El entrenador deportivista, Rubén de la Barrera, lo sabe, pero también recuerda que no hay nadie más acostumbrado a este tipo de compromisos que su equipo después de una temporada irregular y llena de altibajos.

“Es un partido importante, eso es indiscutible”. reconoció ayer. “Lo afrontamos con la ambición de dar un paso al frente y poder sellar el objetivo lo antes posible. El sistema de competición hace que todos los partidos sean importantes. También el no haber quedado entre los tres primeros. Esa es la realidad. Pero un equipo de alto rendimiento está constituido por personas que mentalmente tienen que soportar este tipo de situaciones. Toca competir, ser mejor que el Numancia y llevarnos los tres puntos. Es un partido importante, sí, pero venimos jugando partidos importantes desde hace no se sabe cuánto”, reflexionó De la Barrera.

El colchón del que disfrutaba el Deportivo se ha reducido, hasta el punto de que tanto Numancia como Racing amenazan su posición de privilegio en la clasificación este fin de semana. Eso “obliga”, según el técnico deportivista, que se apoya en la fiabilidad mostrada por sus jugadores en este tipo de situaciones desde que ante el Pontevedra afrontaron un momento clave. “El equipo tiene ganas de redimirse después de la última derrota”, aseguró. “El equipo está bien, perdimos un partido que no debimos haber perdido, y eso nos obliga”, añadió.

El Deportivo buscará enmendar el tropiezo de la semana pasada en Langreo y acercar la clasificación a la Primera Federación contra un rival directo, el aspirante principal junto a los blanquiazules para conseguir uno de los dos billetes para la categoría que sustituirá a la Segunda B.

Se trata, en palabras de Rubén de la Barrera, de un contrincante versátil, capaz de ejecutar diferentes planes y con recursos. “Hemos visto varias versiones. Una más directiva, otra combinativa. Tiene elementos que le permiten ir cambiando de estado en base a lo que va ocurriendo. Si les das tiempo son capaces de jugar y gestionar la pelota, y tienen buenos futbolistas en campo contrario. Gente rápida, que conduce y con buen uno contra uno por fuera. Y después delanteros que amenazan el área y van bien por arriba. Es un equipo completo, intentaremos llevar la iniciativa y que no estén cómodos”, analizó el técnico deportivista.

En el once titular no parece que habrá una revolución, si acaso algún retoque para un partido que no se parecerá en nada al de Langreo, según el técnico. “No es cuestión de que si no ganas hay que cambiarlos a todos y que si ganas no hay que cambiar nada. Lo que nos preocupa es saber por qué perdimos en Langreo y mejorar de cara al partido ante el Numancia. Eso sí, creo que el de Numancia será totalmente diferente al partido en Langreo”, manifestó ayer Rubén de la Barrera.

El técnico, sobre la futura Primera Federación: “Creo que va a ser competitiva”

Rubén de la Barrera mostró ayer sus impresiones acerca de la futura Primera Federación, que la temporada que viene sustituirá a la Segunda División B y en la que el Deportivo busca garantizarse una plaza. “Primero tenemos que confirmar nuestra presencia ahí”, puntualizó ayer el técnico blanquiazul. De la Barrera, sin embargo, pronosticó que será una categoría con nivel y que puede otorgar cierta ventaja a los filiales de los equipos de categorías superiores por el reparto de fichas que pretende la Federación. Hasta ocho de las licencias estarán reservadas a jugadores menores de 23 años. “Creo que va a ser competitiva. En lo que se refiere a fichas y sub 23, creo que le va a otorgar muchas posibilidades a equipos filiales. Porque te obliga a conocer el mercado, funcionar e ir con recursos para conformar una plantilla competitiva. No es ceñirte a los requisitos de tipo de licencias, pensar que son jugadores de relleno. Lo ideal es cubrir la totalidad de fichas con jugadores competitivos acordes al objetivo que se marque”, reflexionó el entrenador deportivista sobre la categoría que prepara la Federación como antesala al fútbol profesional y a la que aspira a clasificarse el Deportivo en esta segunda fase del campeonato.