El técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, analizó esta mañana la dificultad del partido del domingo en Miramar pese a que el Marino de Luanco ya no tiene opciones de clasificarse para la Primera RFEF. “Ellos van a salir a tope, a por nosotros, lo tengo claro. No me imagino otro partido que no sea ese, competido y disputado”, alerta el coruñés, que exige máxima intensidad y concentración. “Tiene que notarse desde el primer momento que el que se está jugando el objetivo somos nosotros. Como nos cojan despistados en algún momento, lo vamos a pagar”, advierte.

De la Barrera reconoce que a domicilio el Dépor no está mostrando su mejor versión. “El equipo fuera de casa tiene que mejorar, tener claro qué tiene que hacer y atreverse a hacerlo”, argumenta. En ese sentido, ve a sus jugadores mentalmente preparados para superar la prueba del domingo en el difícil campo de Miramar. “En otro momento de la temporada el partido contra el Numancia no lo ganamos y eso habla bien del equipo y de su estado emocional a día de hoy”, dijo en referencia a la victoria del pasado fin de semana en Riazor.

El coruñés aparca su futuro hasta sellar el objetivo de la Primera RFEF. “Soy muy optimista con respecto a que el Dépor esté en esa categoría. En lo otro no estoy pensando porque me desconectaría de lo fundamental e importante. El club conoce lo que yo pienso, yo conozco lo que piensa el club pero hay un objetivo importante que hay que cumplir. Lo fundamental es lograr esa clasificación. Después ya habrá tiempo para hablar”, zanjó esta mañana De la Barrera.