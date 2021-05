Derik Osede guarda “muy buenos recuerdos” de la temporada y media que jugó en Soria. Allí dejó “muchos amigos y excompañeros”, algunos de los cuales, como Moha o Jara, siguen actualmente en las filas del Numancia. El domingo su exequipo se juega la vida ante el Deportivo en Los Pajaritos, donde está obligado a ganar y esperar a que el Racing de Ferrol pinche para acompañar al conjunto coruñés en la Primera RFEF la próxima campaña y, de esa forma, evitar un nuevo descenso. Pese a que el Numancia se juega mucho más, Derik solo piensa en blanquiazul y tiene claro cuál es su deseo para el domingo. “Estoy en el Deportivo y quiero que el Deportivo gane porque es mi club. La temporada que viene le desearé lo mejor al Numancia en la división en la que esté”, argumenta el central.

El madrileño de origen nigeriano no podrá estar en Soria, ya que está en pleno proceso de recuperación de su rotura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Lo verá por la tele con el deseo de que el Dépor cierre el campeonato con una nueva victoria que le permita finalizar esta segunda fase como primer clasificado de su subgrupo. “Vamos a salir a ganar y el Numancia también. Va a ser un partido muy bonito de ver. Todos los encuentros los planteamos para ganarlos, no pensamos en otra cosa que no sea vencer. Es lo que estamos planteando desde el principio de la semana”, recalca el defensa blanquiazul, que la pasada temporada coincidió en Los Pajaritos con otro futbolista actualmente a las órdenes de Rubén de la Barrera, el lateral izquierdo Héctor Hernández.

Juntos defendieron la camiseta del Numancia, pero no pudieron evitar la caída a Segunda B del cuadro rojillo, que bajó a la categoría de bronce al mismo tiempo que el Dépor. “Viví buenos momentos en Soria y, desgraciadamente, también un descenso. Me acogieron muy bien. Es un club pequeño pero es como una familia. Tengo amigos, excompañeros que he dejado allí, y la verdad es que he pasado muy buenos tiempos con ellos”, recuerda el defensa blanquiazul, centrado en su recuperación y con contrato con el Deportivo hasta el próximo 30 de junio.