El Deportivo trata de avanzar en la operación salida para liberar fichas y masa salarial de cara a la confección definitiva de la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Primera RFEF. El club sigue tomando decisiones y ya ha trasladado al portero Lucho García y al delantero Claudio Beauvue que deben buscarse equipo pese a tener contrato en vigor. También hizo llegar al atacante Rayco Rodríguez, cuya vinculación acaba el día 30, que no renovará.

Beauvue, con un contrato inasumible en el tercer escalón del fútbol nacional, estaba llamado a ser uno de los pilares del equipo el curso pasado pero rindió muy por debajo de las expectativas en Segunda B, anotando solo un gol, el de la jornada inaugural contra el Salamanca. Lucho empezó la temporada a la sombra de Carlos Abad, pero en los últimos meses del campeonato se afianzó como el guardameta titular. Sin embargo, el regreso al Deportivo del portero Ian Mackay, cuya contratación se hará oficial de manera inminente, y el hecho de que el colombiano no sea sub 23 han hecho que el club no cuente con él para el futuro. Actualmente el Dépor tiene cuatro porteros: Abad, Lucho y el sub 23 Brea, más Mackay. Rayco tampoco es sub 23 y eso jugó en su contra a la hora de que el Dépor barajara su continuidad. Quería seguir en el equipo blanquiazul pero tendrá que hacer las maletas y buscar acomodo en otro equipo.

Desde el entorno de estos tres futbolistas se reunieron esta semana con los responsables del Deportivo, que le hicieron saber que Lucho, Beauvue y Rayco no encajan en el nuevo proyecto. En cambio, el club no trasladó nada de momento sobre la situación de Celso Borges, próximo a esas mismas fuentes.