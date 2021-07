Yeremay Hernández no jugó la pasada fase final de la Copa de Campeones, pero pasa por ser una de las grandes promesas de Abegondo y uno de los pocos futbolistas de la camada que no estaba atado más allá del 30 de junio que se cumplió ayer. El club tenía la potestad de activar una cláusula de su contrato que le ataría tres años más en el Dépor con unas condiciones económicas casi profesionales, aunque sin ficha segura en el primer equipo. Ambas partes estuvieron durante la jornada de ayer limando diferencias y las posturas se habían acercado para certificar su continuidad, aunque aún no de manera definitiva. Al canario le siguen de cerca desde Italia, en concreto, el Parma y el Hellas Verona para sus equipos primavera.