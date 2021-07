Miku Fedor se unió ayer al grupo en Abegondo apenas un par de horas después de que el Deportivo anunciara su renovación por una temporada. Doce días después de acabar contrato, el venezolano prolongó su vinculación con el equipo coruñés justo a tiempo para arrancar el trabajo veraniego junto a sus compañeros. Esta vez sí podrá completar la pretemporada, algo que no pudo hacer el curso pasado, lo que motivó que tardara demasiado tiempo en ponerse en forma de verdad y lo lastró durante casi toda la campaña. Su mejor momento coincidió con los últimos dos meses de competición, en los que subió el nivel y destapó su olfato goleador para cerrar la campaña en Segunda B con siete dianas, suficientes para ser el pichichi destacado del Dépor. Miku intentará aportar trabajo y goles en la nueva Primera RFEF, categoría en la que Borja Galán no competirá con el equipo coruñés después de que ayer el club anunciara su salida pese a que tenía firmado un año más. “Qué puedo decir... no es fácil decir adiós. He sido muy feliz. Hasta pronto”, se despidió el atacante en las redes sociales.

El madrileño ya no participó ayer por la mañana en el primer entrenamiento de pretemporada que dirigió Borja Jiménez en Abegondo. De esta forma, Galán cierra su tercera etapa en el conjunto coruñés. Primero destacó con el Fabril en Segunda B en la temporada 2017-18 y luego también jugó bastante con el Alcorcón en Segunda, lo que le valió para ganarse el derecho a regresar al Dépor para formar parte del primer equipo. Empezó la campaña 2019-20 en Riazor, pero en el mercado invernal salió cedido al Racing de Santander en busca del protagonismo que no estaba teniendo con el conjunto blanquiazul. Coruñeses y cántabros acabaron descendiendo a Segunda B y Galán regresó al Dépor con la esperanza de convertirse en un hombre importante en la categoría de bronce, pero ni él ni el equipo rindieron al nivel esperado el curso pasado, que cerró con dos goles en 19 encuentros, siete de ellos como titular.

Ahora Galán y el Dépor separan sus caminos, por lo que el club tendrá que incorporar a otro especialista para jugar en banda, y más teniendo en cuenta la enorme incertidumbre sobre la continuidad de Keko Gontán. También para la delantera llegará otro refuerzo, ya que Miku y Quiles son los únicos arietes actualmente en nómina. El Deportivo confía en recuperar la mejor versión del venezolano, la que esbozó en los últimos dos meses de la pasada temporada. En agosto cumplirá 36 años con toda la ilusión del mundo por ayudar al Deportivo a alcanzar el ascenso a Segunda.