El Deportivo de Borja Jiménez debutará el último fin de semana de agosto en una categoría de nueva creación, la Primera RFEF, pero que no sorprenderá al técnico abulense ni a los fichajes, todos con una trayectoria a sus espaldas en el tercer escalón del fútbol nacional. Los diez refuerzos que el club oficializó hasta la fecha tienen experiencia en Segunda B, equivalente al nuevo campeonato en el que competirá el Dépor en busca del ascenso. El que más, Juan Carlos Menudo, con 295 encuentros en Segunda B de los 1.375 que se reparten entre las diez novedades. Llegan con “experiencia, hambre y ganas”, según apuntó ayer el mediapunta andaluz en su presentación como futbolista blanquiazul.

Es la nueva política de fichajes del Deportivo, nada que ver con la del pasado verano, cuando confió en jugadores de una categoría en teoría superior a la de bronce, pero que en la práctica no lo demostraron y se estrellaron contra la realidad de la Segunda B, que puso a cada uno en su sitio, como ahora lo hará la Primera RFEF. “Está habiendo cambios en el club. Cuando las cosas no salen, seguro que hay que hacer otras cosas distintas. Desde mi punto de vista, creo que se están haciendo las cosas bien —argumenta Menudo— porque se están utilizando jugadores de la categoría, que sabemos lo que es esta Segunda B, esta Primera RFEF nueva. Son jugadores que tienen la experiencia en la categoría pero, sobre todo, venimos con ganas, hambre e ilusión, que creo que es lo importante en este momento”.

“Nos vamos a necesitar. Vendrán momentos duros, momentos buenos, pero el ambiente que hay nos va a reforzar porque somos jugadores que venimos con muchísima ilusión”, recalcó el mediapunta de 30 años, que debutó en Segunda B en 2012 con el Sevilla Atlético y desarrolló toda su carrera en esa categoría. Cartagena, UD Logroñés, Ponferradina, Melilla, Cultural Leonesa y Numancia fueron sus siguientes estaciones hasta llegar al Dépor, con el que buscará subir a Segunda por primera vez en su carrera.

De los otros nueve fichajes, Alberto Quiles es el otro que nunca celebró un ascenso al fútbol profesional. Los demás sí lo hicieron, el coruñés Ian Mackay en dos ocasiones, con la Ponferradina y el Sabadell. El portero es el segundo más experimentado en la categoría con 290 encuentros. Por encima de la centena están Alberto Quiles (171), Rafa de Vicente (161), Pablo Trigueros (123) y Adrián Lapeña (113), más curtidos en la Segunda B que Josep Calavera (69), Diego Aguirre (68), Juergen Elitim (54) y William de Camargo (31). Un nuevo Dépor que se ciñe a su categoría también desde el banquillo, con Borja Jiménez artífice de dos ascensos —con Mirandés y Cartagena— y con 153 partidos dirigidos en Segunda B.

“Con el escudo no se ganan partidos”, advierte

A sus 30 años y tras haber competido durante la última década en Segunda B con siete clubes diferentes, Juan Carlos Menudo advierte de la dificultad de la nueva Primera RFEF, una categoría que “no le corresponde” a un club como el Deportivo, pero a la que el equipo blanquiazul está obligado a adaptarse con éxito para poder aspirar al objetivo del ascenso. “Este club tiene un potencial muy bueno en todos los aspectos y en todos los estamentos. Sobre el papel somos favoritos, pero por el escudo no se van a ganar partidos ni se van a hacer cosas sin trabajo —advierte el sevillano—. Hay que intentar trabajar día a día para intentar conseguir los objetivos domingo tras domingo y eso seguro que nos ayudará a estar más cerca de lo que todos pensamos y de lo que todos soñamos a final de temporada”. Ingresa en el Deportivo con “las expectativas de llegar a un club grande, que por circunstancias está en una categoría que no le corresponde”. “Con la mayor de las ilusiones y el mayor de los trabajos todos vamos a intentar hacer las cosas bien para ayudar al club a volver al lugar que se merece, como mínimo”, añadió el mediapunta, que prefirió no pronunciarse sobre el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) cuyos trámites ha iniciado el club. “Las matemáticas no se me dan bien, lo que se me da bien es la pelota”, zanjó.