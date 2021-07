El Deportivo se medirá a la SD Ponferradina con motivo del LXXVI Trofeo Teresa Herrera, que regresa a sus tradicionales fechas veraniegas el próximo domingo 8 de agosto a las 20:00 h., día en el que también vivirá su IX Edición femenina con el encuentro entre el Dépor ABANCA y el Valadares Gaia FC portugués (17:30 h.). Ambos encuentros serán ofrecidos en directo por el RC Deportivo en www.youtube.com/rcdeportivo.

El Real Club Deportivo y el Ayuntamiento de A Coruña se han unido una vez más para continuar organizando el decano de los trofeos amistosos pese a los efectos de la pandemia mundial que todos seguimos padeciendo. Tras celebrar la LXXV Edición a finales del pasado 2020 pese a las adversas condiciones generales, ahora el trofeo regresa al calendario de pretemporada, en un mes de agosto en el que se instaló a comienzos de los años 70.

El Trofeo Teresa Herrera, por tanto, sigue manteniendo su carácter anual, que lo convierte en el trofeo no oficial de fútbol más antiguo del mundo, ya que desde su primera edición, que tuvo lugar el el 30 de junio de 1946, no ha dejado de disputarse un solo año. Aunque en Burton upon Trent (Inglaterra) todavía se juega el Bass Charity Vase, creado en 1890 con un trasfondo benéfico similar al del Teresa Herrera, este dejó de celebrarse en 1916, 1917, 1920, 1921, 1922, 1963, 1970, 1975, 1976, 2012, 2015 y 2020. Por tanto, no hay trofeo amistoso en el mundo que se dispute ininterrumpidamente desde hace tantos años como el Teresa Herrera.

La SD Ponferradina, equipo invitado esta edición, celebra esta temporada su centenario. Es el club más longevo del fútbol castellano-leonés, pues fue fundada en 1922, antes que la CyD Leonesa (1923) o el Real Valladolid (1928). El conjunto berciano debutará en el decano del fútbol amistoso mundial, convirtiéndose en el decimosexto club español en jugarlo, tras Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Athletic Club, Valencia CF, Real Sporting de Gijón, Real Sociedad, Real Zaragoza, Villarreal CF, Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo, Racing Club de Ferrol, Pontevedra CF y, lógicamente, RC Deportivo.

El conjunto berciano atraviesa por la mejor época de su historia. La campaña 2021-2022 será la tercera consecutiva del equipo de El Toralín en la categoría de plata del fútbol español y la octava de las últimas doce en la Segunda División, donde solamente militó un ejercicio más en toda su historia, el 2006-2007.

El Valadares Gaia FC, rival blanquiazul en el IX Trofeo femenino, es un club de la localidad de Vila Nova de Gaia, muy cerca de Porto. El equipo finalizó en la décima plaza el campeonato portugués de primera división 2020-2021, al no poder entrar en la lucha por el título a la que accedieron los ocho mejores de la primera fase y liderar el grupo Norte por la permanencia de la segunda fase de la Liga BPI.

Las finales de la XXV edición del Mini Teresa Herrera en categoría prebenjamín y benjamín iniciarán a las 15:30 una tarde de fútbol y fiesta en ABANCA-RIAZOR. Ural Español CF y CD Calasanz protagonizarán la final prebenjamín; y Ural Español CF y RC Deportivo se jugarán la 'Torre' en categoría benjamín. En cualquier caso, independientemente del resultado, será una tarde que seguro que estos niños y niñas no olvidarán en mucho tiempo.