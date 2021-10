Los problemas en el lateral derecho han sido recurrentes en este arranque de temporada para el Deportivo. Desde la lesión de Trilli durante la concentración con la selección sub 19, Borja Jiménez ha probado diferentes fórmulas para paliar la ausencia del canterano, titular en el partido ante el Celta B que abrió la temporada, pero ninguna ha terminado de convencerle. Por ahí han pasado Alberto Benito, Diego Villares, Lapeña y Víctor García, el único que ha repetido en esa demarcación a la espera del regreso de Trilli, que ayer comenzó a ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros y podría reaparecer el sábado contra el Real Unión. La situación contrasta con la de la banda izquierda, en la que Héctor Hernández se ha convertido en una garantía.

El arranque del exlateral del Numancia ha sido tan convincente que se ha convertido en uno de los principales recursos ofensivos del equipo. En los tres últimos partidos acumula tres asistencias, la última el viernes para Miku en el partido contra la SD Logroñés. Antes había servido los goles que anotó Quiles frente a Badajoz y Unionistas. El recorrido de Héctor lo ha aprovechado Borja Jiménez para añadir variantes a un ataque que tiene en las bandas uno de sus principales argumentos.

La lesión de Diego Aguirre, llamado a competir por esa plaza en el lateral izquierdo, le allanó el camino al pucelano, que con su rendimiento se ha convertido en uno de los jugadores imprescindibles para Borja Jiménez. Ha sido titular en las seis jornadas disputadas hasta ahora y se perfila también como el preferido para ocupar el costado izquierdo de la defensa en el partido en Irún del sábado.

Más dudas habrá de nuevo en el lateral derecho una semana más. Trilli afronta la última fase de su recuperación después de prácticamente un mes fuera de las convocatorias por una lesión muscular. El canterano comenzó ayer a ejercitarse con normalidad a la espera de recibir el visto bueno de los servicios médicos y aliviar la situación que atraviesa Borja Jiménez en esa posición.

El técnico recuperaría a un jugador específico para esa demarcación después de probar soluciones improvisadas. Alberto Benito no ha contado con la confianza del entrenador deportivista después de pagar su accidentada pretemporada. Lapeña tampoco convenció cuando se desplazó desde el centro de la defensa y a Villares se le notó incómodo a pesar de que cumplió ante el Badajoz. El único que ha repetido es Víctor García, que retrasó su posición ante Calahorra y SD Logroñés.

Podría repetir en Irún si la precaución se mantiene con Trilli, dosificado por su juventud tras mostrar un rendimiento convincente en pretemporada y en su estreno contra el Celta B en el arranque de la temporada.

Jaime, con el grupo

El central se entrenó con normalidad en la vuelta al trabajo del equipo ayer en Abegondo después de ser sustituido por unas molestias ante la SD Logroñés. Trigueros y Valín se mantienen al margen debido a sus lesiones.

Víctor García: “Es una posición nueva, pero me siento cómodo e intento adaptarme al lateral”

Víctor García afirmó ayer que el equipo tendrá “personalidad” para reponerse de los dos tropiezos consecutivos que ha encadenado ante Unionistas y SD Logroñés. “El equipo va a seguir mostrando personalidad, no tengo ninguna duda. Hay que darle importancia a estos dos traspiés, la misma que cuando ganábamos, para poder así seguir sumando victorias o puntos a nuestro casillero”, aseguró. El jugador deportivista indicó que el equipo pagó con el empate ante la SD Logroñés un último tramo del partido en el que perdió de vista la pelota. “Nos hemos remontado a los últimos 20-25 minutos dónde nos faltó balón. Somos un equipo que crece con balón. Nos faltó eso, pausa. No querer transitar en campo contrario...”, reflexionó. Víctor García también analizó su posición como lateral derecho en la última jornada. El atacante ya había jugado ahí ante el Calahorra debido a la ausencia de Trilli y repitió la jornada pasada ante la SD Logroñés en Riazor. El exfutbolista del Fabril afirmó sentirse “cómodo”. “Es una posición nueva para mí, pero me siento cómodo e intento adaptarme para estar lo mejor posible”, manifestó. Víctor García podría repetir este sábado en Irún en función de la evolución que muestre Trilli.