El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, hizo una lectura realista de lo ocurrido en el Stadium Gal, donde a su juicio el Real Unión de Irún “no creo que haya hecho méritos para ganar”. “Nos han penalizado en exceso dos situaciones concretas”, lamentó en referencia a los errores propios que facilitaron los dos goles locales. “No he podido contabilizar todas situaciones claras que hemos tenido. Es difícil entender cómo hemos perdido. A nivel defensivo son dos situaciones que nos condenan y a nivel ofensivo es el día que más hemos generado, pero hemos tenido la capacidad de hacer solo un gol. Me quedo con el trabajo. Hay que seguir insistiendo. No creo que podamos perder muchos partidos con tanto volumen de ocasiones. Hemos dominado, aún no he visto los datos, pero ha sido algo arrollador. El fútbol es esto, se pueden llegar 43 veces y no hacer gol, y que te lleguen dos y te marquen dos”, analizó el técnico blanquiazul, que considera que el Dépor sí tuvo “la profundidad que faltó en Salamanca” en la derrota contra Unionistas. “El equipo estuvo mucho mejor que en Salamanca. Es una mierda, porque es imposible descifrar cómo hemos perdido este partido”, resumió Jiménez.

El abulense cree que el fallo en la salida de balón que dio lugar al 1-0 es “más un error de concepción del juego” y, sobre la contra en la que los irundarras lograron el 2-1, dijo que fue una acción aislada con el Dépor ya demasiado volcado al ataque en busca del segundo. “Con 1-1 el equipo tiene que buscar el 1-2 y con 1-2 el 1-3 porque es la filosofía que tengo. Los equipos campeones se hacen a raíz de querer ganar. Dos tiros a puerta y nos han hecho dos goles. Es jodido de explicar. Es entendible todo lo que nos puedan decir, pero a nivel futbolístico podemos reprochar dos acciones. Es el día que menos se han equivocado pero nos han penalizado. Hay que seguir”, recalcó el técnico.

Jiménez reconoció que el vestuario estaba “jodido” tras la derrota porque “es normal, es el gen competitivo que tiene este equipo”. “Cada día que no gana está fastidiado. Es momento de cerrar filas, mejorar y pulir los errores. Ya lo sabíamos al principio que no iba a ser tan fácil ni ahora tan difícil. Tenemos algún punto menos de los que nos merecemos, por no decir bastantes”, explicó tras perder en Irún. “No sé si la palabra es crisis. Hemos hecho un punto de nueve. Me preocuparía que el equipo tuviera dudas o no generara tanto. No creo que dentro de nuestro vestuario vaya a haber ninguna duda. Hoy tengo muchas menos dudas que después del 12 de 12. He visto al equipo muy dominador, muy superior”, insistió en su análisis. “La afición tiene todo el derecho a decirnos lo que piensa en cada momento. Siempre lo dije. Cuando vaya bien es más fácil y cuando vaya mal creo que tenemos una afición que es cuando más nos va a arropar. Hay que pensar en el próximo partido. Seguro que la gente tiene muchas ganas de ir al campo y ganaremos, seguro”, apuntó de cara al duelo ante el Sanse en Riazor.

Sobre la actuación de Noel, que entró en la segunda parte y marcó, Jiménez reiteró su “confianza ciega” en el canterano del Dépor. Sustituyó a Quiles, que en Irún “no estuvo tan acertado como otros días”. “Os lo creáis o no, si no creyera en él no lo pondría con el equipo palmando —indicó sobre Noel—. No me sorprende que haga goles porque lo veo en el día a día”.