Tanto en las buenas como en las malas, Borja Jiménez transmite la misma serenidad y confianza. Cero nerviosismo y la misma naturalidad de siempre. “A mí la derrota y la victoria no me altera ni para bien ni para mal. Mi estado de ánimo es el mismo. Soy la misma persona cuando gano que cuando pierdo. Intento transmitir lo mismo cuando gano que cuando pierdo. Es difícil que se me quite la sonrisa por algún tema futbolístico. La vida son otras cosas y lo que tenemos que intentar es dejarnos la piel cada día para intentar ganar. Es parte de nuestro trabajo”, analizó el técnico, convencido de que el Dépor merece más puntos de los que lleva: “Estamos haciendo muchas cosas bien para ganar los partidos”.

No se vuelve loco por estos tres tropiezos consecutivos ni, asegura, tampoco sus futbolistas. “Por lo general, los equipos se comportan como son sus entrenadores. El jugador sabe que venimos de dos partidos donde claramente merecíamos dos victorias”, señaló sobre el empate ante la SD Logroñés (1-1) y la derrota en Irún (2-1).

La falta de puntería fue uno de los factores que más penalizaron al Dépor en las jornadas más recientes, aunque en ese sentido Jiménez no tiene la menor duda de que sus delanteros son top en Primera RFEF, “los mejores de la categoría”, a su juicio. “Tenemos a Miku con tres [goles], a Noel con tres y a Quiles con cuatro. ¿Qué más les vamos a pedir? Con esta media de goles que llevan, van a acabar todos por encima de los 15. Serían muy buenas noticias. Desde mi punto de vista tengo a los tres mejores delanteros de la categoría”, explicó.

Jiménez no se fía del Sanse pese a que los madrileños solo sumaron uno de sus 13 puntos a domicilio. “A nivel de números sus resultados fuera de casa no están siendo buenos, pero nos lo van a poner difícil. Hay equipos muy buenos en la categoría, igual que nosotros, y cada encuentro se decide por mínimos detalles. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y seguir dando continuidad a lo que hicimos en Irún. Ojalá tuviéramos ese volumen de acciones cercanas al gol, porque todo lo que sean partidos similares al de Irún nos van a acercar muchísimo a las victorias”, concluyó.