Borja Jiménez se mostró muy satisfecho por el resultado y también por el trabajo realizado por el Dépor ayer frente al Sanse. “En la primera parte el equipo ha dado muchísima continuidad a lo de Irún, siendo muy profundo y generando situaciones cercanas al área”, afirmó el técnico, que destacó que su escuadra había tenido “muchísimo dominio, excepto los cinco o diez primeros minutos”. “La primera parte fue un monólogo. En la segunda pasaron menos cosas. Ellos ajustaron a nivel defensivo y nosotros no estuvimos tan cómodos para llevar la pelota de un lado al otro. Hemos ganado en casa, no nos han tirado ninguna vez, así que estamos contentos”, resumió el entrenador local.

A su juicio, el guion de ayer frente al Sanse fue distinto al del día del encuentro ante la SD Logroñés, que finalizó con empate, y no solo por el resultado final, sino porque el Dépor no sufrió tanto esta vez. “No he tenido la sensación de descontrol a nivel defensivo. Hemos sacado menos transiciones que el día del Logroñés pero no he tenido ese miedo. Es normal que después de lo que pasó hace quince días alguno lo pudiera haber tenido, pero la sensación era de más control”, argumentó.

Considera que “la victoria es muy positiva” pero sigue pensando que el Dépor debería llevar “bastantes” más puntos de los 16 que ahora tiene. “Creo que tenemos menos puntos de los que hemos hecho méritos, bastantes menos, no uno ni dos. Pero esto es así. El fútbol está muy igualado y es muy difícil ganar. Es difícil que un rival como el Sanse no te genere ninguna ocasión y puedes cometer errores, pero estoy muy contento. A nivel defensivo no permitimos que el rival nos corriera”, explicó en su análisis. “Ganar siempre ayuda, siempre te genera una sonrisa, pero estoy convencido de que el lunes cuando entrenemos las caras van a ser muy parecidas”, señaló el técnico.

Noel, OK a la Youth League

Jiménez también habló de Noel, cuya titularidad ayer fue por decisión técnica y no porque Quiles tuviera ningún problema físico. “Mi decisión no es porque Quiles estuviera mermado. Lo fácil sería decir que sí, pero hemos decidido que jugara Noel en vez de Quiles. Un día no jugará Miku o no jugará ninguno. Como los tres son muy buenos, que se peleen entre ellos para ver quién juega”, apuntó sobre la competencia entre los tres delanteros. Sobre la posible participación de Noel el próximo miércoles con el juvenil A en la Youth League, el técnico no pondrá ningún impedimento: “Si tiene que jugar, que juegue. No me voy a oponer. Supongo que le hará ilusión y si el club entiende que tiene que jugar, jugará. Será lo mejor para el Deportivo. Será una decisión que tome el club y me la comunicarán a mí. Me da igual. Si tiene que jugar, que juegue; y si no, que no juegue”.

También habló Jiménez de la afición blanquiazul, que le parece “la hostia”. “No habíamos salido al campo y ya estaban animándonos. Interpretaban que era el día de dar el do de pecho y lo han dado desde 40 minutos antes de empezar. Y luego a partir del minuto 85 fue cuando más animaron. Fue impresionante. Que sigan así porque van a poner al club donde se merece ellos solos. Son los mejores. Es el mayor valor que tiene el club, la afición y los socios”, concluyó el entrenador abulense.