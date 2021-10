No pueden más y han dicho basta. Oficialmente, la plantilla del Extremadura UD ha convocado una huelga de cara a la próxima semana ante los graves incumplimientos en el pago de sus salarios por parte del club desde hace meses, concretamente con seis nóminas adeudadas en su mayoría, aunque algunas más en casos puntuales. La huelga ha sido secundada por futbolistas y cuerpo técnico y la decisión se ha tomado después de la reunión mantenida este martes en el vestuario de la ciudad deportiva entre los propios jugadores y una comitiva del sindicato AFE que se desplazó hasta Almendralejo para tratar el asunto en persona. En esa comitiva estaban Diego Rivas, secretario general de AFE; Ángel Rodríguez, codirector de la asesoría jurídica del sindicato; y Germán Rojas, delegado de AFE en Extremadura.

El jugador azulgrana Dani Pérez fue el primero en comunicar esta decisión nada más salir del vestuario, siendo el único jugador que se paró ante los medios de comunicación para explicar lo que estaba sucediendo y para eliminar el bulo extendido de que no iban a jugar en Badajoz. El equipo sí jugará en Badajoz, pero lo hará porque formalmente se precisan cinco días como mínimo de antelación para hacer huelga, por lo que no sería posible hacerla para esta semana. De hecho, la huelga tendrá lugar los siguientes días: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre de 2021 entre las 00:00 y las 24:00 horas de cada uno de ellos, y consistirá en el cese total de la prestación de servicios, comprometiendo la no realización de entrenamientos y demás actividades técnicas y deportivas preparatorias, afectando incluso a cualquier partido de competición oficial que estuviera previsto correspondiente al Campeonato Nacional de Liga, indican desde AFE. El Extremadura no estaría así el domingo 14 en Riazor para enfrentarse al Deportivo.

La asociación de futbolistas españoles añadió en su comunicado que “se ha llegado a una situación límite, tanto deportiva como personal, siendo víctimas de esta incomprensible situación” e insistieron en la “falta de soluciones aportadas”.