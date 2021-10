Borja Jiménez destacó la importancia de la victoria ante el Zamora por las dificultades que se encontró el Deportivo. El entrenador deportivista subrayó que el equipo hizo un “buen partido”, aunque sin demasiados “alardes”. “Tenemos que poner en valor lo que hizo el Zamora. Nos ha complicado mucho tener espacios por dentro, acumulaban muchos jugadores. Con el cambio de William de Camargo cambiamos el registro del equipo, con jugadores abiertos en cada lado para que ese primer pase intermedio de los laterales y buscar uno más fuera. Por dentro había espacios y ellos volvieron a rectificar. Con los cambios tuvimos más presencia en el área”, analizó el técnico. “En la primera parte generamos una situación de gol clara, de Doncel, y el remate de Quiles. En líneas generales ha sido un buen partido sin grandes alardes. Con 1-0 tuvimos ocasiones claras de gol, nos vamos contentos. Nos llevamos tres puntos más, ya veis que esto es dificilísimo”, añadió.

El resultado puede parecer corto, igual que el logrado contra la UD Sanse en la anterior jornada en Riazor, pero Borja Jiménez animó a no quedarse únicamente con el marcador final y ver el partido en su conjunto. “Todos los que estamos aquí firmamos ganar todos los de casa por 1-0. No podemos irnos al resultado, en los partidos en casa merecimos ganar por más diferencia, hasta que en el que empatamos”, reflexionó. “Estaría preocupado si ganásemos en el 90 por 1-0 y sin merecerlo. Querría ver todas las situaciones de gol que hemos tenido. Todos los que estamos ahora en el club tenemos el nivel de la categoría. Yo me equivoco, alguien se equivoca... somos de la categoría. Es el club el que está en un sitio que no debería estar nunca. Vamos a trabajar para sacarlo de ahí. Es normal que el aficionado diga que viene el Zamora, cuando hace diez años venía el Bayer Leverkusen. Nosotros tenemos limitaciones, yo el primero, pero tenemos algo innegociable: la pasión con la que hacemos las cosas y cómo defendemos el escudo. Eso es a muerte y será así todo el año, con aciertos y errores”, apuntó el técnico.

El entrenador deportivista también se detuvo en la situación de Alberto Quiles, sustituido en el descanso. El delantero ha bajado su rendimiento en las últimas jornadas, pero Borja Jiménez recomendó “calma”. “Hay que tener calma con los atacantes. Si Quiles de cada cinco partidos hiciese cuatro goles, estaría en una categoría superior. Hay que saber lo importante que es Miku, igual que Quiles, Noel...”, indicó. “Hay que intentar que todos estén en el mejor momento de forma y elegirlos bien. Intentamos elegir cada semana a los que mejor están. Quiles sigue siendo igual de bueno que el día uno que empezó la pretemporada. Lo mejor en estos casos cuando los delanteros no están cerca de gol es no hablar de ello. Si le hablamos todos a Quiles de que no va a hacer gol, no lo hará nunca. Calma, los delanteros son de rachas”, argumentó Borja.

El técnico se alegró por el gol de William, protagonista la semana anterior por su fallo contra el Racing de Santander. “Me alegro que haya marcado. No ha sido una semana fácil para él, se generó debate por la ocasión fallida y esta es la mejor manera de cerrar el debate”, subrayó Borja Jiménez sobre el joven brasileño.

William: "Me siento muy bien por el gol y aliviado"

William de Camargo fue el principal protagonista de la victoria de contra el Zamora en Riazor gracias a su gol con asistencia de Noel. El joven extremo brasileño se resarció después de su oportunidad desperdiciada contra el Racing de Santander la jornada pasada y así lo reconoció al terminar el encuentro. “Me siento muy bien y mejor aún porque el equipo ha sacado los tres puntos. Me siento muy bien y un poco aliviado”, insistió.

William subrayó que intentó aportar lo que le solicitó el entrenador deportivista, Borja Jiménez, para superar la defensa cerrada del Zamora en Riazor. “Me pidió desborde porque era un equipo muy cerrado y que defendía bien. Me dijo que necesitaba eso”, desveló el joven brasileño.

Las entradas de William y la de Noel terminaron siendo determinantes para hacer que la defensa del Zamora tuviera grietas. Los dos fueron protagonistas en el gol y el brasileño reconoció también ayer el trabajo del canterano. “Noel también salió muy bien, salió muy enchufado y hizo una buena jugada para que pudiera hacer gol”, manifestó.

William apuntó las dificultades que encontró el Deportivo debido al planteamiento del Zamora. “He visto el partido complicado por la manera en la que jugaban ellos. Los equipos cuando vienen aquí se transforman y juegan mejor”, aseguró.