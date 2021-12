El Deportivo regresó el miércoles de Murcia con la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey bajo el brazo y la irrupción de Yeremay con el primer equipo. El joven canario se unió así a Trilli y Noel, que ya habían debutado con méritos de la mano de Borja Jiménez. “A los que estamos en el día a día con ellos no nos sorprende su nivel”, aseguró ayer el técnico. “Hay que ser cautos, tener paciencia, no sé si esa es la palabra, pero tener los pies en el suelo porque no es un proceso fácil. Personalmente, como entrenador, haber podido apostar por ellos en verano y que estén dando rendimiento supone que algo estamos haciendo bien. Dentro de ese proceso de formación, conseguir que jugadores jóvenes participen y den rendimiento me llena de orgullo”, añadió.

Los tres podrían volver a tener participación esta tarde contra el Racing de Ferrol. Borja Jiménez destacó ayer la calidad de la plantilla del exentrenador deportivista Cristóbal Parralo. “Tiene equipo para pelear por todo. Por nombre de jugadores, por plantilla... nos vamos a encontrar un equipo sólido, con las líneas muy juntas y arriba con gente de mucho talento. Dani Nieto, Héber, Joselu... son futbolistas determinantes”, afirmó. El entrenador deportivista también se pronunció acerca de la polémica surgida por la venta de entradas a los aficionados blanquiazules. “He escuchado algo sobre la polémica, pero intuyo que encontrarán la manera de ayudar al equipo. Habrá gente que entre, otra que esté en la distancia... siempre digo lo mismo, que tengan cuidado en los desplazamientos y que se lo pasen bien. Nuestro objetivo, como siempre, es que regresen con una sonrisa. Es un partido diferente por proximidad, podría haber sido una fiesta, pero donde no mandamos no podemos decidir”, reflexionó.