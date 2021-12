El Juvenil del Deportivo se ha presentado en la antesala de la fase final de la máxima competición europea de la categoría. Le falta tan solo un peldaño por subir para medirse a los mejores equipos del continente. De eliminar esta tarde al Maccabi Haifa (16.00 horas) en Israel, podría cruzarse en el play off de la Youth League a, Inter, Brujas, Borussia Dortmund o Atlético. Deberá defender la ventaja de cuatro goles que logró en la ida a comienzos de noviembre (5-1) para culminar un trayecto que para algunos de los integrantes de la generación que ahora capitanea Manuel Pablo desde el banquillo arrancó como benjamines.

“Es como la confirmación de una buena hornada de futbolistas y de un trabajo de cantera de muchos años, porque han pasado muchos chavales y al último tramo han llegado muy poquitos”, reflexiona Javier Ríos, padre de Hugo, portero del Juvenil y uno de los jugadores que han completado todo el trayecto en la cantera deportivista partiendo desde benjamines.

En la expedición que ha viajado a Israel para el partido de esta tarde figuran también Brais Súarez, Dani Barcia y Jairo como representantes de esa generación que hizo el recorrido al completo en las categorías inferiores. El otro es Noel, instalado en la primera plantilla y ausente de la convocatoria para enfrentarse al Maccabi junto a Trilli y Yeremay, dos grandes exponentes más de la generación de oro que se proclamó campeona de España juvenil.

Son además los representantes de aquellos primeros equipos benjamines que alumbró la ciudad deportiva de Abegondo. “Fue la primera hornada y de hecho fueron alrededor de 50 niños a hacer pruebas y se quedaran 14 solo. Y de esos 14, ahora estos cinco”, recuerda Javier Ríos. A esa generación pertenecen también Hugo Novoa, ahora en las filas del Red Bull Leipzig, y Álvaro Fernández, en el Manchester United después de su paso por el Real Madrid.

Haifa representa la última escala del sueño del Juvenil deportivista y también de los padres que han estado siguiendo a sus hijos y en algunos casos haciendo sacrificios cada semana. “La verdad es que el Deportivo, en ese aspecto, en lo que es el funcionamiento diario de los padres, lo ha puesto siempre muy sencillo. Siempre nos han dado todas la facilidades”. apunta Ríos. “Después para los niños ha sido un examen continuo, una prueba de superación, porque siempre han tenido que estar a un nivel muy alto. Pero todo ha sido muy normal y han ido creciendo poco a poco en el fútbol, que es muy complicado”, añade.

Aquel primer benjamín se iría completando a lo largo de los años con piezas procedentes de otros lugares y canteras, como Mario Domínguez, Nájera o Juan Rodríguez, hasta completar un equipo al borde de codearse con los mejores de Europa en la categoría. “En las primeras generaciones y en edades más cortas, las selecciones suelen ser más cercanas y de ámbito gallego. A medida que van subiendo la edad y la calidad del futbolista también se busca potenciar las canteras con gente de fuera”, explica Ríos sobre el proceso de construcción del grupo que ahora lidera Manuel Pablo y que antes dirigió hacia el éxito Óscar Gilsanz.

En el grupo conviven estos días la ilusión y al mismo tiempo la prudencia a pesar de la clara ventaja lograda en Riazor. “Por lo que me comenta van un poco a la expectativa y esperan encontrarse un ambiente hostil y complicado, pero van con la confianza de que la ventaja es lo suficientemente amplia como para gestionar bien el partido”, desvela Javier Ríos sobre las conversaciones con su hijo desde Israel. “Hablando anoche (por el lunes) con él me decía que los primeros minutos van a ser complicados. Si son capaces de meter mucha gente, van a apretar, pero creo que la ventaja es lo suficientemente amplia”, añade.

A los nervios por el partido se sumará la incertidumbre, porque no será televisado y tanto los padres como los aficionados deportivistas tendrán que encontrar algún contacto con el que seguir el sueño del Juvenil. “De momento no sabemos nada. Intentaré estar conectado y a ver si consigo información por algún sitio, aunque no va a ser nada sencillo. Trataremos de estar informados como sea”, asegura Javier Ríos.