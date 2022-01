Ian Mackay (A Coruña, 1986) es el reflejo sobre el campo del buen momento que atraviesa el Deportivo, líder sólido de la categoría con una amplia ventaja sobre el Racing de Santander cuando está a punto de finalizar la primera vuelta del campeonato. Sus números en la portería respaldan el trabajo de un equipo convertido en el más sólido de la categoría antes de visitar otro campo incómodo. A punto de arrancar un carrusel de tres partidos en apenas siete días, el DUX Internacional de Madrid será el primer rival de los blanquiazules. El club madrileño se hizo célebre cuando una empresa dedicada a los videojuegos entró en su accionariado de la mano de varias caras conocidas del mundo del fútbol.

¿Sabe quién es DjMariio?

Sé quién es, pero no soy mucho de streamers ni youtubers ni de ese mundillo.

¿Sabe que es uno de los propietarios de su rival de esta semana?

Sí. Él, Borja Iglesias, Courtois y Kolderiu (otro popular youtuber que milita en el DUX como portero), pero no soy mucho de eso. Jugué contra Kolderiu cuando él estaba en el Llagostera y yo en el Sabadell. No sigo mucho todo eso y en casa mis hijas tampoco son mucho de streamers. Sé quiénes son, porque en este mundo tienes que saberlo, pero no soy seguidor.

¿Se hubiera imaginado cuando empezaba en el fútbol que alguien que se dedica a los videojuegos iba a ser propietario de un club?

Para nada, pero el mundo está evolucionando mucho en lo tecnológico. Las NFT (un tipo de archivo digital), las criptomonedas... todo eso se está moviendo a un nivel que cuando empecé ni se imaginaba.

¿Qué le parece este fenómeno?

Me sorprendió, sobre todo porque vi que es de los equipos que en streaming más gente ve. El mundo evoluciona hacia eso, pero al final el fútbol es fútbol. No sé si ellos se lo tomaron como un hobby o como una inversión.

¿Usted invertiría en el fútbol?

Ahora es complicado, pero ojalá tuviera mucho dinero y pudiera hacerlo porque en el fondo cuando eres futbolista siempre te gustaría estar ligado a él.

No sigue a estos creadores de contenido, pero usted sí es alguien activo en las redes sociales...

Mucho. Me gusta. Soy seguidor de muchas cosas, sobre todo del tema fútbol y me gusta que mi familia que está en Escocia vea que estoy bien y yo verlos a ellos. Luego la tecnología me gusta. Las criptomonedas, las NFT... Me gusta a estar atento a eso.

Hay quien alerta de los peligros de las criptomonedas y las NFT si no se emplean bien...

Es verdad. Pero es que son inversiones. Las inversiones son siempre peligrosas, pero hay que hacerlas con cabeza y con gente que sepa lo que hace.

El DUX es un rival con muchas particularidades, incluido el campo de césped artificial...

Va a ser complicado, pero habrá que adaptarse como si fuera cualquier otro.

Contra Unionistas en campo artificial no fue del todo bien...

Cuando estás acostumbrado a jugar en hierba natural sabes que no va a ser igual. El bote es muy distinto, pero es un campo de nuestra liga y hay que sacar el partido.

Además llegan después de haber disputado solo un encuentro en un mes y con tres jornadas concentradas ahora en una semana, ¿qué le parece?

Es raro. Hubiera preferido que el partido de mitad de semana se hubiera jugado durante el parón y no dejar de competir. Tres partidos en una semana cuando vienes cerca de las vacaciones... a mí personalmente no me gusta. El calendario es así y hay que adaptarse.

El domingo finaliza la primera vuelta, ¿sienten que han cumplido las expectativas hasta ahora o que han estado incluso por encima?

Aquí lo que te exigen es que tienes que estar arriba sí o sí. Sabemos que va a haber críticas con cada partido que no ganemos. Creo que el equipo ha respondido bien hasta el momento y ojalá que siga así.

¿También sus expectativas personales se han cumplido?

Sabía que al venir de una categoría superior y tras haber hecho una buena temporada la exigencia iba a ser muy alta. Con cada gol puede haber críticas, pero lo que intento es dar el máximo y que nadie me pueda reprochar nada en ese sentido. Los números son muy buenos, pero son de todo el equipo. Cuando dicen que un portero es el menos goleado siempre digo que en realidad es el equipo el menos goleado. Eso quiere decir que se trabaja muy bien defensivamente.

¿Ser de aquí y haberse criado en el club le ha añadido cierta presión?

Todo el mundo está muy involucrado en este proyecto. Toda la gente que vino está al cien por cien y con ganas de demostrar porque al fin y al cabo esto es el Dépor. Yo habló por mí y existe ese plus de que cuando ganas lo hace tu equipo, el que quieres que vaya bien porque tienes familiares y amigos que también son del Deportivo. Poder ayudar a que estén contentos es un aliciente.

¿Se fija mucho en sus números y estadísticas esta temporada? Hay pocos porteros que se acerquen a ellos.

Lo miro de reojo porque no me gusta tentar a la suerte. Siempre digo que, cuando consigues dejar la portería a cero, vas a estar cerca de ganar. Vas a puntuar seguro. A partir de ahí, con los delanteros que tenemos, que no necesitan muchas ocasiones, estamos ganando muchos partidos por 1-0 y 0-1. Eso habla muy bien del trabajo del equipo.

¿Les llegan los recelos porque los resultados son casi siempre cortos, que al equipo le puede faltar una pizca de ambición?

Nos llegan. Nos gustaría que los resultados fueran más holgados, pero hay partidos que se atascan o no te encuentras tan cómodo. Firmaba ganar todos los partidos 1-0 y 0-1 y ascender, que es lo que queremos todos. Nos gustaría hacer nuestro juego siempre y que la gentes se marche contenta de Riazor.

¿Es demasiado precavido el Deportivo o le tiene demasiado respeto a la categoría?

Es que somos una equipo de la categoría, lo primero de todo es tener los pies en el suelo y saber que somos un equipo de Primera RFEF. Es distinto jugar fuera de casa, donde hay más espacios y los rivales están más abiertos, que en casa, donde se cierran más. El otro día contra el Talavera tuvimos más ocasiones que ellos, pero no llegó el segundo y como el rival está en la parte baja la lectura puede ser crítica o que se podía haber hecho más. Esto es fútbol e insisto en que firmaba ganar todos los partidos por 1-0 y estar arriba siempre.

Hasta ahora ha ido casi todo rodado, ¿también hay que prepararse para lo malo?

Nos vino un tramo de la temporada en el que estuvimos tres partidos sin ganar y ya se hablaba de que podía haber un bache. Todos los equipos los tienen a lo largo de una temporada. Puede llegar ese bache en la segunda vuelta, pero que sea lo más pasajero posible.