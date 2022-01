Jaime Sánchez realizó ayer trabajo personalizado por segundo día consecutivo en Abegondo y Trilli no completó la sesión tras regresar de la concentración de una semana con la sub 19 de España, con lo que la participación de ambos en el partido ante el DUX de este domingo no es segura. Fueron uno de los centrales y el lateral derecho titulares en el partido ante el Talavera y estos contratiempos pueden obligar a Borja Jiménez a preservar a dos futbolistas con historial esta temporada de problemas físicos y a comenzar las rotaciones, ya esperadas, en una semana muy cargada de calendario para los deportivistas. Víctor García es el gran candidato para volver al flanco derecho de la defensa y Borja Granero y Pablo Trigueros pelearán por ser el compañero de Adrián Lapeña en el eje. No está, ni muchos menos, descartado que las novedades afecten a otras líneas de la formación blanquiazul.