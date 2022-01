El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, pronosticó que en la segunda vuelta de la temporada los puntos que va a sumar el equipo, líder de la Primera RFEF, a domicilio serán "menos", si bien advirtió de que el objetivo no cambia y será ganar el primero que tienen, el de este miércoles con el Zamora, que está en buena dinámica.

"Ha acumulado cinco partidos sin perder, tres victorias seguidas, y es un equipo en buena dinámica, ha cambiado algún jugador y es un rival difícil, fuera de casa otra vez, y soy de los que piensa que en la segunda vuelta a domicilio los puntos que se van a conseguir son menos, pero nosotros tenemos nuestras opciones y vamos a intentarlo", comentó.

El preparador del Deportivo aseguró en una conferencia de prensa telemática que el equipo va a ser "fiel" a su manera de entender el fútbol en el Ruta de la Plata, donde no podrá contar, por sanción, con el delantero Miku Fedor, de nacionalidad venezolana.

"Siempre hemos intentado hacer rock and roll y el equipo está en buen momento, tenemos variantes para las bajas de Miku y vamos a salir a ganar, como hacemos siempre", sostuvo.

Borja Jiménez anunció "cambios" en el once respecto al equipo que presentó de inicio en el partido del pasado domingo ante el DUX Internacional de Madrid (2-3), también como visitante, si bien precisó que no será como en la Copa del Rey, con una "revolución en el once" y aseguró que confía "en todos los jugadores" que tiene en la plantilla.