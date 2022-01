El Deportivo visita esta tarde al Zamora (20.00 horas) en el segundo de los tres partidos que deberá afrontar esta semana y antes de recibir al Racing de Santander el domingo en un duelo de máximos aspirantes. La tentación podría llevar a rotaciones masivas en la alineación, pero Borja Jiménez descartó esa posibilidad. No es muy amigo el técnico blanquiazul de alterar demasiado su once de confianza y ayer lo confirmó: “Habrá cambios, pero no será una revolución como en la Copa [del Rey]”.

Eso no quiere decir que el entrenador deportivista no se fíe de los jugadores que tienen menos presencia en sus alineaciones, sino que respeta a un rival que llega enrachado después del aterrizaje en su banquillo del gallego Yago Iglesias. “Lo importante es tener al mayor número de jugadores metidos, enchufados. La mayoría siempre que han entrado lo han hecho a buen nivel. Haremos cambios, no muchos, estoy convencido de que no serán muchos. Nuestra intención es ganar el partido con los que creamos que son los mejores jugadores para hacerlo”, insistió ayer Borja Jiménez. El técnico blanquiazul no podrá contar con Miku, sancionado, ni con Trigueros, lesionado el domingo en el partido frente al DUX, pero recupera a Jaime Sánchez en el centro de la defensa. También regresa a la convocatoria, Juan Carlos Menudo, ausente en las dos últimas por decisión técnica y al que ayer se le abrieron de nuevo las puertas de la lista debido a las bajas. Sobre su situación se pronunció Borja Jiménez una vez más: “Supongo que os sorprende, pero yo preguntaría a quién dejaríais fuera... porque la sorpresa siempre iba a ser el que se quedara fuera. Se confabularía si hay algo o no. Intentamos llevar a los que creemos que están mejor. Esta semana va Menudo, otras semanas se quedó fuera Yeremay y se decía que si la cantera... siempre habrá de lo que hablar”. Con el mercado de invierno todavía abierto, el futuro del centrocampista dado su escaso protagonismo es incierto, pero Borja Jiménez reiteró ayer de nuevo que no cuenta con novedades sobre posibles cambios en el equipo cuando finalice el mes de enero. “No tengo ninguna noticia de que vaya a haber variaciones en la plantilla. Estoy contento y no espero movimientos salvo que algún jugador decida salir”, argumentó el entrenador deportivista.