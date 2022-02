El Dépor Abanca busca superar el bache que le ha alejado del liderato ya este fin de semana ante el SE AEM ilerdense en un duelo en el que no podrá ni con Andrea Sierra ni con Goretti Neira. La ex del Athletic “sufre una lesión muscular en el muslo derecho” y la ex del PM Friol, “un esguince de tobillo”. Según apunta el club, “ambas futbolistas estarán unos días con tratamiento médico y de fisioterapia y, en función de su evolución, pasarán a la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo”. Las dos bajas afectan a la zona de los laterales, con lo que Miguel Llorente tendrá que apurar al máximo los recursos que posee en esa zona del campo con Cris Martínez y Patri López como opciones preferentes.