Cada día que Ian Mackay permanece alejado del césped de Abegondo aumenta la incertidumbre sobre su concurso este domingo en el enfrentamiento ante el Sanse. El guardameta coruñés sufrió un esguince de tobillo que le impidió finalizar la sesión del miércoles y que le obligó a retirarse cojeando a vestuario, y ayer no se le pudo ver en ninguno de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva blanquiazul. Mackay, único futbolista del equipo que ha jugado todos los minutos de esta liga, realizó trabajo “de gimnasio y fisioterapia”, según apuntó el club.

Su articulación necesita reposo y cuidados extra para aliviar el dolor y las molestias, con lo que apurará este tratamiento en los días previos al choque en tierras madrileñas. Será, sobre todo, el sábado cuando se tome una decisión en la que pesarán sus sensaciones, el riesgo que corren todas las partes de provocar una lesión grave por precipitarse y también la incomodidad extra que genera el césped de hierba artificial del campo de Matapiñoneras.

Lo que sí estuvieron ayer en el césped de Abegondo fue Trilli y Noel López tras estar concentrados unos días con la selección española sub 19. Aguirre sí que realizó gran parte del entrenamiento con el grupo, pero se retiró antes de tiempo a vestuarios. No parece probable que el madrileño continúe en la lateral izquierdo para no correr riesgos y al contar con la alternativa de Héctor. El que tampoco saltó, al igual que Mackay, fue Víctor García, que apunta a ser baja de nuevo.