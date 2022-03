Terapia del Dépor contra el “shock”

El Deportivo digiere estos días la dolorosa derrota contra el Badajoz con la mirada puesta en el trascendental partido de mañana frente a la Cultural Leonesa en Riazor (19.00 horas). El equipo necesita desembarazarse del “shock” que supuso el tropiezo en el Nuevo Vivero, según su capitán, Álex Bergantiños. La plantilla todavía acusa ese golpe, inesperado y a la vez desconcertante. “No nos había pasado en todo el año. Hace que entres un poco en shock”, reconoció el centrocampista coruñés.

La derrota en Badajoz supuso el colofón a la profunda crisis que atraviesa el equipo y que ni siquiera dentro del vestuario supieron anticipar. “No nos esperábamos esta situación, pero estamos preparados para darle la vuelta”, desveló Bergantiños.

Las razones del hundimiento deportivista todavía se debaten estos días, aunque para el capitán todo forma parte de un proceso paulatino. El equipo empezó a emitir señales mucho antes de la debacle del pasado fin de semana en Badajoz. “Al final son muchas cosas que se juntan”, indicó Álex. “Cosas que dejamos de valorar pensando que teníamos que atacar mejor, que quizá nos estaban jugando de otra manera. Creo que relajamos ciertas cosas y mecanismos que teníamos importantes a la hora de defender y presionar. Conseguir ocasiones a base de coger desordenado al rival. Eso hizo que nos hiciéramos frágiles, que hubiera más transiciones. Quizá pasó inadvertido porque no nos llegaban a hacer goles, pero fue un proceso paulatino y cosas que teníamos muy automatizadas se descuidaron. Y cuando pasa un partido como Badajoz te das cuenta”, reflexionó Bergantiños.

El capitán sugirió que la mejora del equipo debe venir a partir de aquello en lo que se había mostrado fiable y que le permitió dominar con autoridad su grupo. “Es una pena que tenga que venir un golpe tan duro para analizar cosas que no se hacían bien. Estábamos muy enfocados en que el equipo no marcaba goles y los goles se pueden marcar de muchas maneras. Hay que recuperar cosas del principio, ciertas señas de identidad que teníamos y darle el valor que realmente tienen”, razonó.

En medio de la profunda crisis de resultados del equipo, las miradas apuntan ahora hacia Borja Jiménez, tocado porque por ahora no ha sido capaz de que se logre una reacción. “Tiene mucha experiencia en la categoría, en equipos con objetivo de ascender y objetivos conseguidos. Está afectado como todos por lo que pasó en Badajoz, que es el partido donde no se compitió. Y está intentando reactivar eso. Está capacitado para sacarlo adelante”, subrayó Álex.

Precisamente la situación actual no se diferencia demasiado de otras crisis por las que ha pasado el club en su pasado más reciente y que también le tocó soportar a Bergantiños. “Son situaciones que pasan en los equipos, sobre todo los que están hechos para estar arriba. Proyectos ambiciosos que tienen que ganar siempre y cuando tienen un mal momento parece que se acusan más. Me recordó a lo que nos pasó en Coruxo el año pasado. Un partido similar de vernos superados en todo, ver que no había reacción, que no íbamos a sacar nada desde el primer momento. La sensación la teníamos los que estaban en el campo y los que estábamos fuera”, manifestó.