Descanso forzoso para Miku

Miku se perderá el partido contra el Celta B del domingo en Balaídos después de que se confirmase la lesión muscular que sufrió el pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa. Las pruebas médicas a las que fue sometido el delantero venezolano revelaron un problema en los isquiotibiales de la pierna derecha que lo apartará de las alineaciones al menos dos semanas. Lo más probable es que no pueda disputar el encuentro frente al Rayo Majadahonda del sábado 2 de abril y no está asegurada su presencia contra el Bilbao Athletic una semana después. Miku encontrará así de manera forzosa el descanso que no ha tenido en el tramo más reciente del campeonato, en el que ha enlazado actuaciones discretas y una racha prolongada sin marcar.

El último gol del venezolano fue hace dos meses y medio, cuando anotó en la victoria por la mínima frente al Talavera en Riazor. Desde entonces lo jugó prácticamente todo y ha sido inamovible de los planes de Borja Jiménez. Solo se perdió la visita al Zamora y descansó en la derrota contra la SD Logroñés a domicilio. El resto de encuentros los disputó al completo salvo el de Badajoz, en el que fue sustituido al descanso.

El delantero venezolano, sin embargo, había emitido señales de agotamiento en el tramo más reciente del campeonato. Su influencia en el juego fue decayendo y su bajón no solo se evidenció en su sequía goleadora. Su protagonismo se resintió y de pieza clave en el sistema de Borja Jiménez comenzó a pasar cada vez más desapercibido.

El técnico, sin embargo, mantuvo la confianza en el jugador hasta desembocar en la lesión del sábado contra la Cultural. Miku volvió a jugar prácticamente el partido completo, hasta que en los minutos finales se sentó sobre el césped debido a unos problemas musculares.

A Borja Jiménez no le quedó más remedio que sustituirlo y dar entrada a Noel en su lugar, que llevaba buena parte de la segunda mitad calentando en la banda. El entrenador deportivista, sin embargo, justificó su decisión al finalizar el partido. “Ahora que se ha lesionado, podemos decir que igual hubiese sido mejor cambiarlo, pero nunca se sabe. Normalmente acaba casi todos nuestros partidos, por lo que entendemos que nos aporta. Es un jugador muy importante. Hay muchas cosas detrás de un once inicial para que todo salga bien. No es llegar y decir, ahora el delantero está cansado. No es tan sencillo. Hay que ir por un camino todos, que sea el camino adecuado”, reflexionó.

El protagonismo de Miku ha contrastado con el de Quiles, que ha encadenado partidos en el banquillo después de actuaciones irregulares. El delantero onubense fue el autor el sábado de los dos goles contra la Cultural —es el pichichi del equipo con 12 tantos— y se reivindicó con un gesto señalándose el nombre en la camiseta.