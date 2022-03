Los deportivistas Noel López y David Mella, que se encuentran concentrados con las selecciones españolas sub 19 y sub 17, respectivamente, afrontan hoy sendos partidos internacionales. Noel se enfrenta esta tarde a Austria con la sub 19 en el Olímpic Camilo Cano (La Nucía) desde las 18.00 horas. Antes, a las 15.00, comienza el Bosnia Herzegovina-España sub 17 en el Stadium Etno Selo Stanisici de la localidad bosnia de Bijeljina, con Mella a las órdenes del seleccionador Julen Guerrero. Ambos deportivistas volverán a competir con los combinados nacionales el martes de la próxima semana. Por lo tanto, para el domingo Noel no estará disponible para Borja Jiménez en el Dépor, ni tampoco Mella para Óscar Gilsanz en el Fabril.