Quedan 243 días para que arranque el Mundial de Qatar. Poco más de siete meses para que el próximo 21 de noviembre el balón empiece a rodar en el Estadio Al Baty. Qatar (organizador), Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Argentina, Irán y Corea del Sur han asegurado la clasificación. En los próximos siete días se decidirán 14 plazas directas más, quedando tres billetes, que se solventarán mediante repesca, para completar el cupo de 32 selecciones que disputarán la gran cita.

En Europa quedan por saber las últimas tres plazas que se disputarán doce equipos, los segundos clasificados de la fase de grupos: Portugal (A), Suecia (B), Italia (C), Ucrania (D), Gales (E), Escocia (F), Turquía (G), Rusia (H), Polonia (I), Macedonia del Norte (J), más Austria y República Checa como ganadores de su grupo de la Liga de Naciones.

Estos equipos están encuadrados en tres rutas, con dos semifinales en cada una y los ganadores disputan la final para decidir los tres equipos que completarán el cupo europeo. Ruta A: Escocia-Ucrania (aplazado por el conflicto bélico) y Gales-Austria. Ruta B: Suecia-República Checa y Polonia (en la final tras la descalificación de Rúsia). Ruta C: Italia-Macedonia y Portugal-Turquía.

El sorteo del próximo 1 de abril se hará con 29 selecciones clasificadas, a excepción de la Ruta A europea en la que está Ucrania y que mantendrá en vilo al ganador del Gales-Austria. Los ucranianos pidieron aplazar el partido frente a Escocia por el conflicto bélico y eso comportará que el partido, y la final de la Ruta A, se disputen en la ventana FIFA de junio.

Gales podrá contar en el decisivo duelo con Austria con su estrella, Gareth Bale, que ha dejado atrás las molestias en la espalda que le impidieron estar en la lista del último Clásico. “Es normal tener algunas molestias”, dijo el delantero madridista. “He estado entrenando los dos últimos meses y medio. Estoy en mucha mejor forma que en la última concentración, cuando había estado fuera tres meses. Estoy listo para jugar si es necesario” añadió Bale en rueda de prensa previa al duelo de hoy (20.45 horas).

El contrato de Bale con el Real Madrid termina en junio, pero el jugador no está preocupado: “No he pensado en ello. Sé que ponerte a pensar en el futuro te puede generar dudas, así que prefiero no pensar en ello. Lo que pase en el futuro, lo decidiré en el futuro”, dijo el punta galés, que solo ha jugado cuatro partidos este curso con el Madrid.