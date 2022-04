Noel López será casi con total seguridad el delantero del equipo en el trascendental partido del sábado ante el Rayo Majadahonda debido a las ausencias de Miku y Quiles. Al canterano le tocará asumir la responsabilidad del ataque en solitario, pero a su alrededor todavía gira una renovación pendiente que no acaba de resolverse. Ayer por la mañana, en la que fue su primera comparecencia como jugador de la primera plantilla, el joven jugador blanquiazul no fue contundente, pero dio pistas de sus intenciones de futuro. “Es una pregunta que creo que no debería responder, pero creo que sí”, indicó cuando se le preguntó sobre si se veía la temporada que viene con la camiseta del Deportivo.

Noel reconoció que se siente valorado en el club en el que lleva desde edad benjamín y con el que se proclamó el año pasado campeón de España juvenil. Este curso se integró en el primer equipo sin pasar el peaje del filial y ha entrado en los planes de Borja Jiménez con más o menos regularidad, pero la renovación de su contrato no ha terminado de rubricarse. El canterano se excusó en que las negociaciones las llevan sus agentes, pero mostró su predisposición. “El Dépor es el club de mi vida y estoy contento aquí. La afición está conmigo, el club está conmigo y en el grupo estoy muy integrado. Eso es algo que hay que valorar”, reflexionó. El joven delantero también subrayó que se encuentra centrado en lograr el objetivo de la temporada con el equipo, sumido en una profunda crisis de juego y resultados. “Es un tema que llevan mis agentes con el club. Yo pienso en lograr el objetivo con el equipo, que es el ascenso, no estoy centrado en otra cosa”, aclaró sobre la renovación. “No es algo que tenga que solucionarse ahora”, añadió. Noel también se detuvo en la posibilidad de ser titular esta semana debido a las bajas en la delantera y lo asumió como un reto. Miku no estará por lesión y Quiles deberá cumplir un partido de sanción después de que el recurso presentado por el club fuera desestimado. “No creo que sea una responsabilidad. Juegue quien juegue tenemos que dar lo máximo para lograr el objetivo de la semana. Si me toca a mí, a hacerlo lo mejor posible”, señaló. El canterano vive su primera temporada en el primer equipo, una experiencia que ha supuesto un importante cambio para él. “Es un proceso de adaptación grande. El año pasado jugaba con chicos de mi edad, año más o año menos... Es un gran cambio en cuanto a vestuario, a nivel de entrenamientos... y luego también con la afición. Es algo que uno tiene que saber llevar y adaptarse”, reflexionó el joven delantero. Noel, que ha tenido un protagonismo intermitente, reconoció que mantiene un trato cercano con el cuerpo técnico: “Mi relación con el primer y el segundo entrenador es muy buena. Confían en mí, me tratan bien y están siempre pendientes. Que juegue o no juegue ya son decisiones. Tengo que respetarlas y dar lo máximo. Cada uno juega lo que le toca. Todos queremos jugar todos los minutos, pero lo que hay que hacer es respetar las decisiones y entrenar lo mejor posible”.