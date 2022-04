El “atrevido” Noel reclama protagonismo

Más de veinte partidos con el Dépor, el primero solo ante el peligro. No fue el pasado sábado un día cualquiera para Noel López que, con Miku y Quiles de baja, se estrenó como ‘9’ titular. Ya no podía sobrevivir ni buscarse la vida al rebufo del venezolano o del onubense, esta vez era él contra el mundo, él contra la veteranía y la dureza de la defensa del Rayo Majadahonda. Y salió más que indemne, aunque no se coronó. Un interesante punto de partida, agarrado a su atrevimiento y a sus hechuras futbolísticas, que reclama continuidad.

Noel se ve con la camiseta del Dépor la próxima temporada: "El club y la afición están conmigo" “Tiene mucho desparpajo, por eso está donde está”, apunta un José Manuel Traba que a finales de los 70 y principios de los 80 también dio el salto a Riazor, aunque con unas condiciones muy diferentes, que le hubieran hecho lidiar mejor con Casado y Vega, los centrales de los madrileños. “¿Juego aéreo? Tampoco es su fortaleza. A él le gusta recibir al pie, los desmarques de ruptura. Y cuando coge el balón, desequilibra en el uno contra uno. Es trabajador, recupera balones y, por momentos y dentro del área, te puede hacer cualquier cosa. Un ejemplo es la jugada del penalti. No fue quizás su mejor partido, porque es un futbolista que nota la falta de continuidad, pero es para tenerlo en cuenta”, razona. Óscar Gilsanz, técnico del Fabril y quien le guió el pasado ejercicio en su eclosión en el juvenil, le vio con “más protagonismo en la primera parte” por el cansancio, pero ante todo percibió una versión que se asemeja a la que él conoce. “Noel nunca pierde el descaro de intentarlo, siempre lo va a tener porque le gusta. Estará más o menos acertado, pero siempre se va a atrever. Está acostumbrado también a jugar solo arriba, le vi bien”, apunta el betanceiro. “Si regresa de nuevo al banquillo, irá en perjuicio de él, se resentirá” Esa idea de coger la pelota y lanzarse una y otra vez, a pesar del adversario y del error, alumbró un par de jugadas que levantaron a Riazor. Traba es de lo que cree que ese potencial hay que mimarlo y darle partidos, sobre todo ahora que el Dépor se ha colocado en tierra de nadie. “Quizás es el momento de darle la oportunidad, ahora que el ascenso directo está difícil y que el play off está medio asegurado”, solicita. Considera que “calidad tiene”, pero que “no se puede demostrar en un único partido”. Y, ante tal panorama, sus condiciones y las necesidades del Dépor, “hay que ofrecerle continuidad, porque, aunque haga un encuentro malo, es un jugador que más adelante dará rentabilidad. Si le dan espacio, tiene un futuro tremendo”, concluye el histórico ariete blanquiazul. Si la suplencia le esperase de nuevo, sería otro paso atrás, a su juicio: “Si lo llevan al banquillo, irá de nuevo en perjuicio de él. No se vendrá abajo, porque a esas edades no pasa, pero se resentirá”. Gilsanz, más allá de que deba jugar “más o menos”, asegura que la clave es que está teniendo “minutos de calidad en Primera RFEF y con el primer equipo”, que son “importantes” para su “progresión”, apuesta en la que ve una “buena gestión” de él y del club. Apuesta por ir con tiento. “Con los chavales hay que tener calma, aunque eso no quiere decir que no tengan protagonismo. Calma es que cada uno debe llevar un ritmo diferente. Noel no pasó por el Fabril y eso tiene cosas buenas y menos buenas. Debe ir progresando. Está en el camino correcto”, razona. Todo para “seguir creciendo” y “ser cada día más importante en la categoría”. El mismo Noel de siempre, atrevido y con clase, pero ante más exigencia, mejor. Pendientes de Miku y el resto de lesionados El Dépor arranca los entrenamientos y uno de los puntos de interés es saber si Borja podrá recuperar lesionados. Quien volverá seguro es Quiles tras sanción y a partir del martes se sabrá si futbolistas como Miku, Aguirre e incluso Víctor, en el mejor de los casos, pueden ser de la partida. En un principio, este duelo ante el Bilbao Athletic es que el que barajaban el valenciano, cedido por el Valladolid, y los servicios médicos para darse una primera oportunidad para volver a los terrenos de juego. Víctor lleva sin jugar ya dos meses y medio desde el partido que completó ante el DUX (2-3). Entonces unas molestias en el tobillo fueron diagnosticadas en A Coruña como un esguince, pero no se terminaba de recuperar y visitó a un especialista en Madrid, quien varió la opinión (edema óseo) y el tratamiento. Desde entonces ha afrontado la verdadera recuperación, que está cerca de culminar.