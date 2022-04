Dos puntos extra factibles para el Dépor

Una vez presentada la reclamación por la posible alineación indebida del Bilbao Athletic, el Deportivo espera a que se pronuncie el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, Alberto Peláez, con fundadas esperanzas de que la protesta tenga éxito, lo que supondría dos puntos más en el casillero del equipo blanquiazul, que pasaría de los actuales 58 a 60. Fuentes especializadas en derecho deportivo consideran “una ficción pretender que cada semana se celebre un partido”, el que le correspondería al Extremadura según el calendario inicial, cuando el equipo de Almendralejo “quedó excluido de la competición” desde el pasado 2 de marzo a consecuencia de su segunda incomparecencia. “En este caso no hay un partido señalado, ni un acta arbitral. Todo lo que quedaba por jugar quedó anulado y se le dio por perdido [al Extremadura]. No hay un acto por el cual al Extremadura se le da por perdido cada partido que le falta”.

Según esa tesis, la interpretación que hace el Athletic de que el duelo de su filial no disputado contra el conjunto azulgrana también cuenta a efectos disciplinarios, en este caso para que sus jugadores Juan Artola y Youssouf Diarra cumplieran sanción y pudieran jugar la jornada siguiente contra el Dépor, no se sustentaría legalmente. La pelota está ahora en el tejado del Juez Único de Competición, que tras recibir la reclamación del Deportivo abrirá una plazo de alegaciones para que el Athletic puedan ofrecer sus explicaciones. La resolución no será inmediata. Por ejemplo, en el caso de la reclamación del DUX por alineación indebida de Unionistas, que compitió con doce futbolistas a la vez durante unos segundos en el encuentro disputado el 31 de octubre del año pasado, el Juez Único tardó once días en dar el partido por perdido a los salmantinos.

Desde el Athletic Blub reiteraron ayer que están “muy tranquilos” con este asunto, sin querer confirmar si efectivamente consultaron a la RFEF antes de la disputa del encuentro de Lezama sobre la legalidad de la alineación de Artola y Diarra contra el Deportivo, y mucho menos si tienen documentado por escrito ese hipotético visto bueno de la RFEF. Entienden en la entidad rojiblanca que el Extremadura-Bilbao Athletic se jugó y terminó con resultado de 0-2, así que defienden que ambos futbolistas ya cumplieron la sanción en ese encuentro y, por lo tanto, estaban disponibles para competir frente al Dépor.

Con esta forma de actuar el Athletic se desmarca de lo que hicieron otros clubes en la misma situación, el último la UD Logroñés, que tenía sancionados por acumulación de amarillas a Rueda y Jesús Alfaro para su compromiso de la jornada 28 contra el Extremadura pero optó por no alinearlos en el siguiente encuentro frente al DUX Internacional. No solo el Dépor puede reclamar. Cualquier equipo del grupo tiene derecho a hacerlo. Tudelano, Talavera y DUX, rivales directos del Bilbao Athletic por la salvación, no tienen previsto hacerlo, mientras que Valladolid B y Zamora no respondieron a esa consulta.